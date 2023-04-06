Электропоезда «Иволга 3.0» отправились в первые рейсы с пассажирами на МЦД-2
Сегодня на МЦД-2 в первый рейс вышел городской электропоезд последней модели «Иволга 3.0», сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.
Электропоезд будет перевозить пассажиров на маршруте от Нахабино до Подольска. «Иволги 3.0″ временно будут курсировать там, а уже скоро выйдут на маршруты будущих диаметров, когда их инфраструктура будет готова», — говорится в сообщении.
В новом флагманском поезде добавлено больше сидений и дополнительные подлокотники, появились зарядки для электросамокатов и стало больше USB-разъёмов, изменена обивка салона — на яркий жёлтый цвет.
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