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Транспорт и логистика

Электропоезда «Иволга 3.0» отправились в первые рейсы с пассажирами на МЦД-2

 © goo.su

Сегодня на МЦД-2 в первый рейс вышел городской электропоезд последней модели «Иволга 3.0», сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

Электропоезд будет перевозить пассажиров на маршруте от Нахабино до Подольска. «Иволги 3.0″ временно будут курсировать там, а уже скоро выйдут на маршруты будущих диаметров, когда их инфраструктура будет готова», — говорится в сообщении.

В новом флагманском поезде добавлено больше сидений и дополнительные подлокотники, появились зарядки для электросамокатов и стало больше USB-разъёмов, изменена обивка салона — на яркий жёлтый цвет.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

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 © krasnogorsk.info

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https://transpo...all_news/114184

https://vk.com/...70228347_225526

https://krasnog...ilis/115951671/

Источник: https://gudok.ru/news/militsiya_reforma/?ID=1631556

Электропоезд «Иволга 3.0», МЦД
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