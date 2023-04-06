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Курган 2010-2022. Было-стало

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/pJvowjyrhnA

С 2010 по 2022 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое, дальше — больше.

Давайте сравним каким был Курган в 2010 году и каким он стал в 2022 году и в промежуточные годы.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pJvowjyrhnA

Курганская область, строительство
  • Нет аватара termometrix
    06.04.2319:46:46

    Этот прекрасный город претерпел серьезные изменения! Еще одно доказательство того, что страна развивается, надеюсь, положительные изменения не прекратятся! Желаю успехов, здоровья и счастья жителям города Кургана,а также всех городов и сел России!

    #1260853
    • Андрей Литвиненко Андрей Литвиненко
      07.04.2304:28:09

      Повезло жителям Кургана с главой города. Вот у нас картина совсем не радостная. С каждым годом становится только хуже.

      #1260867
  • Нет аватара cheri
    07.04.2306:42:20

    Самый депрессивный город на Урале при совке, между прочим.

    #1260869
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