В Петербурге открыли спортивный комплекс на более чем две тысячи мест

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли новый спортивный комплекс «Региональная академия физической культуры и спорта», площадь которого более 2,5 тысяч квадратных метров.

5 апреля, состоялась торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса Региональной академии физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Новое здание, которое включает в себя семь залов общей площадью 2777 «квадратов», находится на Выборгском шоссе, 6, строение 2.

Так, в новом помещении есть три зала для хореографии и четыре зала для общей физической подготовки, в которых сможет тренироваться более двух тысяч спортсменов. Комплекс построен по частной инициативе.

© nevasport.ru

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