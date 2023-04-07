В Петербурге открыли спортивный комплекс на более чем две тысячи мест
В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли новый спортивный комплекс «Региональная академия физической культуры и спорта», площадь которого более 2,5 тысяч квадратных метров.
5 апреля, состоялась торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса Региональной академии физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.
Новое здание, которое включает в себя семь залов общей площадью 2777 «квадратов», находится на Выборгском шоссе, 6, строение 2.
Так, в новом помещении есть три зала для хореографии и четыре зала для общей физической подготовки, в которых сможет тренироваться более двух тысяч спортсменов. Комплекс построен по частной инициативе.
Источник: https://nevasport.ru/news/2023/4/6/891
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