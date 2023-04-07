Десять новых машин скорой помощи поступили в Хабаровский край в рамках федеральной программы

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Десять новых автомобилей скорой медицинской помощи отправятся в Амурский, Вяземский районы, также их распределят в Верхнебуреинскую, Николаевскую, Троицкую, Хабаровскую, Аяно-Майскую и Ульчскую центральные районные больницы.

Автомобили на базе УАЗ Профи укомплектованы в соответствии с современными стандартами. Из новшеств появились небулайзеры — устройства для ингаляций в случае приступов бронхиальной астмы, осложнениях COVID-19 и других вирусных инфекций. Важно, что транспорт подходит для работы в разных климатических условиях.

Также оснащение новых «скорых» позволяет проводить догоспитальный тромболизис пациентам с инфарктом — это актуально для отдаленных районов края. Фибринолитическая терапия показана в случае, когда доставка пациента в больницу занимает более часа — фельдшерам рекомендовано проведение экстренной терапии, которая позволит выиграть драгоценное время.

Как пояснила заместитель главного врача краевой больницы им. Владимирцева Мария Павлова, тромболизис важен при наборе необходимого арсенала для экстренного вмешательства.

— Когда скорая помощь в районе выезжает к пациенту с инфарктом, прямо из машины фельдшер передаёт кардиограмму сердца в центр расшифровки ЭКГ на базе краевой больницы им. Владимирцева. Вместе мы согласуем тактику ведения экстренного больного. И конечно, важно, чтобы у фельдшера было все необходимое оборудование, чтобы как можно быстрее помочь пациенту, — рассказала Мария Павлова.

Напомним, это не первая партия новых автомобилей для краевых организаций здравоохранения. За последний год по программе Минпромторга России регион получил 25 машин для перевозки сельских врачей. По программе модернизации первичного звена приобретено 26 автомобилей для доставки пациентов и врачей, а также пять машин скорой помощи. На это год запланировано приобретение 17 автомобилей.

© ulchiadm.khabkrai.ru