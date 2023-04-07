СТМ произвели первую ж/д-машину в Индии, начинают серийный выпуск

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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) завершил сборку выправочно-подбивочно-рихтовочной машины Work Site Tamper (WST) на заводе технологического партнера в Индии — компании SAN Engineering & Locomotives в городе Бангалор. Также до конца этого года «Индийские железные дороги» (ИЖД) получат еще 19 распределителей-планировщиков балласта Ballast Regulating Machine (BRM) в рамках долгосрочного контракта СТМ в этой стране. Производство развернуто в рамках государственной программы Make in India, предполагающей степень локализации не менее 51%.

Машина WST будет передана «Индийским железным дорогам» для штатной эксплуатации в мае этого года после прохождения приёмо-сдаточных испытаний, а также пуско-наладочного процесса. Серия машин BRM также готовится к отгрузке. Как отметил первый заместитель генерального директора СТМ по продажам и взаимодействию с органами власти Антон Зубихин, уже полностью готовы 10 машкомплектов, и в компании рассчитывают произвести их отгрузку в мае-июне.

«С Республикой Индия у Холдинга СТМ крепкие давно сложившиеся дружественные отношения, — комментирует Антон Зубихин, — наши проекты реализуются в соответствии с положениями программы Make in India, и мы нацелены наращивать наше присутствие в стране. Сегодня на сети ИЖД эксплуатируется 21 единица путевой техники производства СТМ, например: выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, путеукладочные краны, динамические стабилизаторы пути, распределители-планировщики балласта. Также осуществляется комплексное сервисное обслуживание оборудования на пяти полигонах индийских железных дорог».

Машины WST предназначены для выполнения работ по выправке, подбивке и рихтовке железнодорожного полотна при всех видах ремонта, строительства и текущем содержании пути. Машины BRM используются для распределения и планирования свежеотсыпанного или очищенного балласта и имеют бункер-накопитель для дозирования щебня и формирования балластной призмы на скоростях до 15 м/ч. Вся поставляемая железнодорожная техника СТМ в Индию адаптирована к требованиям Министерства железных дорог страны и, таким образом, обеспечивает бесперебойную работу при температуре воздуха до +55 Со, влажности до 100% и уклонах пути до 30 промилле. WST производятся Группой «Ремпутьмаш», в то время как BRM изготавливаются на площадках завода «Калугапутьмаш».