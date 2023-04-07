В Марийской Республике открылись два репродуктора «Птицефабрики Акашевская»

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6 апреля в Марий Эл состоялось открытие двух репродукторов 2-го порядка «Птицефабрики Акашевская» в деревне Большой Вильял Новоторъяльского района и деревне Тулбень Сернурского района.

Мощность каждого репродуктора — по 22 млн инкубационных яиц в год.

В настоящее время завершается реконструкция комбикормового завода с установкой дополнительной линии по производству кормов для репродукторов 1 и 2 порядков мощностью 80 тыс. тонн в год в посёлке Приволжский Волжского района.

Общая стоимость проекта по строительству двух запущенных репродукторов и реконструкции комбикормового завода составляет 4,5 млрд рублей. Проект полностью финансирует Россельхозбанк.

«Птицефабрика Акашевская» была основана в 2006 году. Сейчас это один из лидеров по производству продукции из мяса бройлера в Приволжском федеральном округе. «Птицефабрика Акашевская» производит широкий спектр продукции от традиционных грудки и филе цыплёнка-бройлера до чипсов из кур. Продукция компании реализуется в 42 регионах.

Фото — https://www.mar...i-akashevskaya/