На трёх участках БАМа в Бурятии запустили движение поездов

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Компания «РЖД» запустила движение на трёх двухпутных вставках Восточного полигона. Они расположены на перегонах Анамакит — Новый Уоян, Новый Уоян — Баканы и Лодья — Аку Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Здесь построили более 22,5 км пути, смонтировали 15,4 км контактной сети, а также уложили 16 стрелочных переводов. Протяжённость вторых путей даст встречным поездам возможность разъезжаться без остановки.

Строительство вторых путей на перегонах — одна из первоочередных задач второго этапа проекта по развитию Восточного полигона. Запуск движения по ним позволит увеличить пропускную способность на участке Таксимо — Новая Чара протяжённостью 250 км с 22 до 26 пар поездов.

Всего с 2018 по 2022 год на Восточном полигоне выполнено работ на сумму 160,9 млрд руб. По II этапу его развития практически завершена вся документационная и проектно-сметная работа. В результате реализации этой части проекта будет построено 1381 км главных путей, 29 разъездов, реконструировано 4 разъезда и 29 станций. Планируется построить новую линию Шкотово — Смоляниново и электрифицировать участок Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре — Ванино.

Также будут выполнены работы по усилению устройств тягового электроснабжения участков Транссиба и БАМа, которые сегодня уже электрифицированы.