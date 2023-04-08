Животноводческий комплекс на 100 голов открылся в Ярославской области

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31 марта в Ярославском районе Ярославской области состоялось открытие современного родильного отделения на 100 голов КРС животноводческого комплекса СПК «Революция». После достижения проектной мощности производства молока предприятие сможет производить до 5 тысяч тонн молока в год.

С 2020 года хозяйство реализует инвестиционный проект в области молочного животноводства по созданию и модернизации молочной фермы до 500 голов на сумму 250 млн. рублей. До 2022 года финансирование осуществлялось в основном за счет собственных средств предприятия.

Генеральный директор предприятия Алексей Ширяев сообщил, что комплекс уже запущен, обеспечен энергетическим хозяйством и водоснабжением, установлено доильное оборудование, а коровник обустроен для беспривязного содержания скота с матрасами для лежания. В ближайшее время комплекс будет заполнен животными.

В 2023 году предприятие планирует строительство второго коровника и приобретение сельскохозяйственной техники.

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