Центр Хруничева приступил к производству первой ракеты «Рокот-М»

© s0.rbk.ru

Центр им. М. В. Хруничева (входит в «Роскосмос») начал изготавливать элементы первой летной ракеты-носителя «Рокот-М». Она будет оснащена российской, а не украинской системой управления.

Проект «Рокот-М» — продолжение ранее закрытого проекта «Рокот», но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие «Хартрон». Программа была завершена пуском 27 декабря 2019 года.

«По проекту „Рокот-М“ проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко ТАСС.

Центр Хруничева впервые сообщил о работах по ракете «Рокот-2» с новой системой управления вместо украинской в 2018 году. Первый запуск сначала планировался на 2022 год, но позднее был перенесен на 2024-й. Это объяснялось тем, что специалисты решили также привести в порядок оборудование, которое исчерпало свой ресурс.

https://www.kom....ru/doc/5925929

https://www.rbc...a7947fc67691023