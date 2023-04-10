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Агропром и пищевая промышленность

В КБР введено в эксплуатацию свыше 1,6 тыс. га орошаемых земель

В Кабардино-Балкарии с начала текущего года введено в эксплуатацию более 1,6 тыс. га мелиорируемых земель в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Работы проведены в Прохладненском, Майском, Баксанском и Урванском районах республики.

Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 6,5 тыс. га орошаемых земель.

В прошлом году было введено в эксплуатацию свыше 2 тыс. га орошаемых земель и направлено 122,2 млн рублей бюджетных средств. В текущем году на мероприятия в области мелиорации предусмотрено более 682 млн рублей.
Источник: https://dairynews.today/news/v-kbr-...atatsiyu-svyshe-1-6-tys-ga-oro.html

мелиорация, Кабардино-Балкария, сельское хозяйство
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