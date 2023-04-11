В Сыктывкаре открыли новый детский сад на 270 мест

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Сегодня, 11 апреля, в микрорайоне Кочпон-Чит города Сыктывкара состоялась торжественная церемония открытия второго корпуса детского сада № 5 «Жемчужина Севера». Объект построен по национальному проекту «Демография».

Детский сад рассчитан на 270 мест, из которых 120 мест — для детей до 3 лет. В целом в образовательном учреждении будет 12 дошкольных групп.

В новом дошкольном учреждении созданы современные и комфортные условия для всестороннего развития детей: оборудованы музыкальный и физкультурный залы, изо-студия, плавательный бассейн, кабинет психолога. Предусмотрены пищевой, медицинский и прачечный блоки. На прилегающей территории установлены веранды и создана спортивная площадка.

При строительстве детского сада использован проект повторного применения, он уже дважды был реализован в республике — в селе Выльгорт Сыктывдинского района и в Эжвинском районе Сыктывкара.

Основную финансовую нагрузку по строительству объекта взял на себя республиканский бюджет, из которого было выделено 317 млн рублей. Ещё 124 млн рублей направлено из федерального бюджета.

Дополнительно были выделены 15 млн рублей из муниципального бюджета на оснащение детского сада мягким инвентарём, посудой, игрушками, учебно-методическими пособиями, игровой и офисной мебелью, спортивным инвентарём и различными техническими средствами.

© ркоми.рф

© ркоми.рф

© ркоми.рф

© ркоми.рф