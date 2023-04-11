В Санкт-Петербурге после реконструкции открыли электродепо «Дачное»

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11 апреля после реконструкции в Санкт-Петербурге открыто электродепо «Дачное».

Ремонтные работы производились в три этапа: на первом этапе был отремонтирован Электромашинный цех, на втором — Производственный цех № 2, на третьем — Производственный цех № 1.

Реконструкция проводилась на собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен». Работы шли три с половиной года и обошлась в 5,5 млрд рублей.

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В ходе реконструкции заменены все инженерные сети и кровля, утеплён фасад, установлено современное оборудование.

На предприятии запущены локальные очистные сооружения.

Нововведения позволят оперативно и качественно ремонтировать все типы вагонов, в том числе и самые новые составы: «Юбилейный» и «Балтиец».

Новые вагоны модели «Балтиец» полностью отвечают требованиям «умного» транспорта. Они просторные, в них широкие двери, есть специальные места для маломобильных граждан, системы шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха. В город уже поступили32 вагона, остальные будут поставляться поэтапно. Будут заменены устаревшие вагоны 1-й линии и полностью обновлён подвижной состав 2-й линии, также заменят половину вагонов на 5-й линии.

«Дачное» построили ещё полвека назад. Там проводили все необходимые виды ремонта подвижного состава — от текущего до капитального.

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© gov.spb.ru

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