Приморье удвоило экспорт зерна, масличных и продуктов переработки в страны Азии
Экспорт зерна, масличных и продуктов их переработки из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в первом квартале 2023 года вырос более чем вдвое, до 442,2 тыс. тонн. Большая часть этого объема была направлена в Китай, сообщило в среду Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«Всего с начала года на экспорт оформлено 442,2 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов их переработки (за первые три месяца 2022 года — 205,9 тыс. тонн продукции). В частности, в марте в КНР экспортировано 76 тыс. тонн зерна сои и 34,3 тыс. тонн зерна кукурузы. Также управлением Россельхознадзора оформлено 16,3 тыс. тонн семян льна, предназначенных для переработки», — сообщило ведомство.
В Республику Корея в марте был оформлен экспорт 21,8 тыс. тонн кукурузы, 9,1 тыс. тонн пшеницы, а также небольшие партии семян льна, дробленной кукурузы, соевой муки и рапсового жмыха. В Японию через приморские фитосанитарные посты было оформлено 8,8 тыс. тонн зерна кукурузы.
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12.04.2318:33:48