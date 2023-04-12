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«Лукойл» завершил реконструкцию установок ЭЛОУ-АВТ-5 и очистки масел на Волгоградском НПЗ

 © lukoil.ru

Компания «Лукойл» завершила проект реконструкции технологической установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 и установки селективной очистки масел на Волгоградском НПЗ.

Инвестиции в проект составили 12 млрд рублей.

Установка ЭЛОУ-АВТ-5 имеет мощность 3,5 млн т/год, установка селективной очистки масел — 300 тыс. т/год.

На установке ЭЛОУ-АВТ производится:

  • обессоливание и обезвоживание нефти;
  • перегонка нефти.

Установка селективной очистки масел предназначена для экстрактивной очистки нефтепродуктов селективными растворителями. В процессе модернизации:

  • установлено более 230 ед. основного оборудования;
  • из эксплуатации вывели технологически устаревшие объекты;
  • доля отечественных комплектующих превысила 70%;
  • площадь застройки составила 34 тыс. м2;
  • внедрены цифровые решения.

Реализация проекта позволит:

  • увеличить объём переработки нефтяного сырья на 400 тыс. т/год;
  • увеличить нарастить производство керосина и дизельных фракций;
  • повысить энергоэффективность производства;
  • снизить удельные показатели выбросов углекислого газа (CO2).

Волгоградский НПЗ (Лукойл-Волгограднефетпереработка):

  • 100% дочка ЛУКОЙЛа с 1993 г.;
  • НПЗ топливно-масляного профиля;
  • ресурсная база — смесь малосернистой западносибирской и нижневолжской нефти, поступающей по МНП Самара — Тихорецк;
  • мощность переработки — 15,7 млн т/год;
  • глубина переработки нефти — 93%.
  • Фото — https://lukoil....iu-ustanovok-na

Источник: https://neftegaz.ru/news/Oborudovan...ok-elou-avt-5-na-volgogradskom-npz/

нефтепереработка, Лукойл, Волгоградская область
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