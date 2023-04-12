«Лукойл» завершил реконструкцию установок ЭЛОУ-АВТ-5 и очистки масел на Волгоградском НПЗ
Компания «Лукойл» завершила проект реконструкции технологической установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 и установки селективной очистки масел на Волгоградском НПЗ.
Инвестиции в проект составили 12 млрд рублей.
Установка ЭЛОУ-АВТ-5 имеет мощность 3,5 млн т/год, установка селективной очистки масел — 300 тыс. т/год.
На установке ЭЛОУ-АВТ производится:
- обессоливание и обезвоживание нефти;
- перегонка нефти.
Установка селективной очистки масел предназначена для экстрактивной очистки нефтепродуктов селективными растворителями. В процессе модернизации:
- установлено более 230 ед. основного оборудования;
- из эксплуатации вывели технологически устаревшие объекты;
- доля отечественных комплектующих превысила 70%;
- площадь застройки составила 34 тыс. м2;
- внедрены цифровые решения.
Реализация проекта позволит:
- увеличить объём переработки нефтяного сырья на 400 тыс. т/год;
- увеличить нарастить производство керосина и дизельных фракций;
- повысить энергоэффективность производства;
- снизить удельные показатели выбросов углекислого газа (CO2).
Волгоградский НПЗ (Лукойл-Волгограднефетпереработка):
- 100% дочка ЛУКОЙЛа с 1993 г.;
- НПЗ топливно-масляного профиля;
- ресурсная база — смесь малосернистой западносибирской и нижневолжской нефти, поступающей по МНП Самара — Тихорецк;
- мощность переработки — 15,7 млн т/год;
- глубина переработки нефти — 93%.
- Фото — https://lukoil....iu-ustanovok-na
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