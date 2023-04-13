Компания «Дамате» ввела в эксплуатацию 40 птичников в Ростовской области

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На комплексе по выращиванию индейки в Ростовской области введён в эксплуатацию четвёртый птицеводческий блок на 40 птичников.

Новые птичники коммерческого стада предназначены для выращивания товарной птицы для последующего производства продукции. Запуск объектов позволит увеличить производство индейки до 72 тысяч тонн в год. Мощность блока составляет более 1 млн голов птицы в год.

Дополнительно создано 200 рабочих мест.

Для запуска четвертого блока птицеводческого комплекса в Ростовской области выполнен значительный объём организационных и подготовительных работ. В период с декабря прошлого до января 2023 года специалисты «Дамате» заложили в инкубаторий яйцо собственного производства, чтобы в назначенные сроки получить необходимое количество суточного молодняка и перевести птенцов на площадки подращивания. Сейчас птица находится на откорме.

По итогам 2022 года группа компаний «Дамате» увеличила производство индейки в Ростовской области на 21% в сравнении с 2021-м — до 60 тысяч тонн в живом весе (51 тысячи тонн в убойном весе).

В прошлом году предприятия «Дамате» перечислили в региональный и местные бюджеты более 500 млн рублей страховых взносов, налогов и сборов, подтвердив репутацию холдинга как одного из самых надежных налогоплательщиков в агропромышленном комплексе Ростовской области. Реализация крупного инвестиционного проекта продолжается. Производственный комплекс стабильно работает и наращивает обороты.

В общей сложности «Дамате» создала более 3200 рабочих мест в Ростовской области. Это стало возможно благодаря планомерной реализации двух птицеводческих проектов компании в регионе. С 2020 года «Дамате» восстановила все этапы производства на комплексах по производству индейки и утки. Самое большое количество рабочих мест компания создала на объектах по производству индейки — 2200 вакансий. На объектах компании по производству и переработке утки создано более 1000 рабочих мест.

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