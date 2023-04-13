Открыт детский технопарк «Наукоград» на базе Московского финансово-юридического университета

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В Москве в День космонавтики открылся детский технопарк «Наукоград». Его создали на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

Площадь технопарка — 550 квадратных метров. Он располагается в новом корпусе МФЮА по адресу: улица Генерала Белова, дом 7 а.

Ректор МФЮА Алексей Забелин и ученики нового технопарка показали проекты, над которыми они работают. Ребятам предлагают программы обучения, тесно связанные с направлениями подготовки студентов МФЮА и его вуза-партнера Московского информационно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института. Там будут обучать авиации, космонавтике, информационным технологиям, архитектуре и дизайну, а также рассказывать о беспилотных летательных аппаратах.

Индустриальными партнерами «Наукограда» стали ООО «Спутникс», ООО «Аметист групп», ПАО «Туполев», ПАО «Ил», Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, Научно-исследовательский институт комплексного проектирования, технопарк «Слава», Центральный музей Военно-воздушных сил России, военно-патриотический парк «Патриот», АО «Спутниковая система „Гонец“», компании «ТермишинРус», «Интеллект дизайн», «Городские теплицы» и другие.

Обучение будет проходить на базе четырех профильных лабораторий. В лаборатории беспилотных летательных аппаратов будут изучать принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляемых БПЛА, а также создания робототехнических устройств. Ученики освоят полный производственный цикл моделирования, программирования и сборки БПЛА, а также познакомятся с принципами управления беспилотниками.

Во второй лаборатории — авиации и космонавтики — ребята узнают, как проходит сборка и программирование космических спутников. Они смогут сами разработать технические проекты и воплотить свои первые инженерные идеи в реальность.

В лаборатории робототехники научат создавать управляемые электронные устройства с использованием конструктора Mbot Makeblock, а в лаборатории языков программирования помогут получить базовые компетенции в сфере информационных технологий — в игровой форме ребята изучат блочное программирование, поймут, как составлять программы на языках Scratch и Python.

Кроме того, в технопарке есть авиатренажер — часть фюзеляжа самолета Ту-134А, благодаря которому можно попробовать себя в роли пилота и изучить основы пилотирования. В медиазале можно смотреть научные фильмы, проводить концерты, лекции, мастер-классы, дискуссии, встречи с учеными и многое другое. Специальное интерактивное выставочное пространство будет знакомить с уникальными авиационными и космическими экспонатами, механизмами летательных аппаратов, моторами, документами и фотографиями. Перекусить и отдохнуть, а также провести встречи, тренинги и мастер-классы в неформальной обстановке можно в кафетерии.

«Наукоград» создали за счет собственных средств МФЮА. Инвестиции в его реализацию составили свыше 410 миллионов рублей.

Новый учебный корпус МФЮА

Московский финансово-юридический университет — один из крупнейших негосударственных вузов Москвы. В нем обучаются свыше 45 тысяч студентов. Подготовка ведется по 48 направлениям.

Новый учебный корпус, который находится на улице Генерала Белова, построили в конце 2022 года. Площадь пятиэтажного здания составляет 6,8 тысячи «квадратов». Детский технопарк «Наукоград» занимает первый и второй этажи — он соседствует с культурно-выставочными площадками, фитнес-центром со спортивными залами и двумя бассейнами. С третьего по пятый этаж располагаются учебные аудитории вуза и колледжа, предуниверсарий. В нем с 1 сентября 2023 года будет учиться более одной тысячи студентов.

В здании также будут проходить занятия по программе «Московское долголетие».

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru