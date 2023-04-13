«Русолово» наращивает мощности добычи в Комсомольском районе Хабаровского края

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ПАО «Русолово» ввело в эксплуатацию модульный рудосепарационный комплекс на объектах дочернего предприятия — АО «Оловянная рудная компания». Процесс рудоподготовки и сепарации полностью автоматизирован и позволяет распознавать процентное содержание олова в образцах независимо от их фракции.

— Современное оборудование позволяет определять и при помощи анализатора отделять концентрат с высоким содержанием олова от пустой породы. Подобная технология не только способствует оптимизации производственных процессов, но и позволяет наилучшим образом сочетать применение ресурсосберегающих методов с обеспечением охраны окружающей среды, — прокомментировали в Министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Ранее в рамках технологического перевооружения компания запустила в опытно-промышленную эксплуатацию две флотомашины, что позволит увеличить выпуск медного концентрата (попутный компонент руд) на 2-5%.

АО «Оловянная рудная компания» (входит в ПАО «Русолово») объединяет активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика).