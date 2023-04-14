Запущено три высокотехнологичных производства в ОЭЗ «Технополис Москва»

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Новые предприятия будут специализироваться на выпуске электрогрузомобилей EVM PRO на базе российского шасси УАЗа (ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус»); лазеров и лазерного оборудования (ООО «ЛАССАРД»); устройств с использованием высокотехнологичных решений в области передачи данных (ООО «Бифорком Тек»).

Первые отечественные электрогрузовики

Площадь комплекса по производству электрогрузовиков— свыше 2,7 тысячи квадратных метров. Он включает цеха металлообработки (помещение со станками с нагрузкой на пол до пяти тонн на квадратный метр) и крупноузловой сборки, а также электротехнический цех (производство электродвигателей, бортовой электроники будет открыто в третьем квартале 2023 года).

Первый российский электрогрузомобиль разработан на базе шасси «УАЗа Профи» и имеет следующие технические характеристики:

— габариты автомобиля: длина — 7015 сантиметров, высота — 2940 сантиметров;

— тип кузова — промтоварный фургон, еврофургон, изотермический фургон, холодильник (авторефрижератор);

— габариты фургона — 4215 на 2165 на 1970 сантиметров, снаружи стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, обвязка — оцинкованная сталь с покрытием;

— снаряженная масса — до 3,5 тонны (разрешен въезд внутрь МКАД);

— грузоподъемность (полезная нагрузка) — до одной тонны;

— максимальная скорость движения — 120 километров в час (рекомендуемая — 80 километров в час, ограничена электронно);

— электродвигатель: вес — 50 килограммов (минимальный в мире в данном классе), максимальный крутящий момент — до 300 ньютон-метров;

— запас хода на одном заряде — до 300 километров;

— батарея литий-железо-фосфатная с термостабилизацией, емкость аккумуляторных батарей — 90 киловатт-часов;

— эффективный ресурс батареи (с сохранением здоровья батареи на уровне 95 процентов);

— более трех тысяч циклов, что составляет около 750 тысяч километров пробега;

— время зарядки — от одного часа (при использовании быстрых зарядных устройств свыше 80 киловатт).

В комплекте с электрогрузомобилем EVM PRO идет портативное зарядное устройство 40 киловатт, позволяющее в случае необходимости полностью зарядить автомобиль за два часа.

Производственный процесс обеспечен преимущественно отечественными компонентами и не зависит от зарубежных поставщиков. 77 процентов комплектующих произведено в России, включая стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик. Собственной разработкой предприятия является силовая установка — синхронный электродвигатель и силовая электроника, а также бортовая электроника и программное обеспечение. Мощности позволяют выпускать до тысячи автомобилей в год.

Инвестиции в реализацию проекта составили почти 393 миллиона рублей. Создано 104 рабочих места. Средняя месячная заработная плата составляет 142 тысячи рублей.

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге проходит тест-драйв первого российского электрогрузомобиля с участием компаний Whoosh, «ЕвроАвто», «Максидом» и «Петрович». Также в числе потенциальных заказчиков — «Почта России», «РЖД», «Газпромнефть», «Леруа Мерлен», «Мосэнерго», Ozon, Wildberries.

Использование одного электрогрузомобиля позволит снизить выбросы углекислого газа в среднем до 10 тонн в год.

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Лазеры и лазерное оборудование

Лазеры и лазерное оборудование будут производить в комплексе площадью четыре тысячи квадратных метров. Среди выпускаемой продукции — станки лазерной резки, лазеры и лазерные системы, оптомеханические изделия, волоконно-оптические кабели.

Инвестиции в реализацию проекта составили 230 миллионов рублей. Создано 140 рабочих мест. Средняя месячная заработная плата — 130 тысяч рублей.

Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи лазеров и более 400 единиц оборудования для лазерной обработки металлов в год, включая:

— станки лазерной резки Optimum F (аналог швейцарского Bystronic DNE 1530 и турецкого Ermaksan Fibermak);

— портальную установку очистки листовых материалов Cleaner Portal (аналогов нет);

— эксимерный лазер CL 7700 (аналог немецкого Zeiss Mel 90);

— офтальмологическую систему Visum (аналог американской системы LenSx);

— твердотельный квантрон LS-Q3-1064 CW (аналог прибора американской компании Northrop Grumman);

— волоконные лазеры два киловатта (аналоги американских IPG и Coherent).

Московские потребители закупают около 40 процентов продукции группы компаний «ЛАССАРД». Остальная часть поставляется в 40 регионов России — Санкт-Петербург, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Челябинскую и Ярославскую области, Удмуртскую и Чувашскую республики, Ставропольский край, а также экспортируется в семь стран мира — Белоруссию, Грецию, Казахстан, Китай, Кубу, Таджикистан и Южную Корею.

Большая часть (70 процентов) основного производственного оборудования и комплектующих производится в России, 30 процентов импортировано из-за рубежа.

Отрасли применения продукции — микроэлектроника, медицина, энергетическая промышленность, автомобиле- и самолетостроение, нефтегазовая промышленность, системы связи и телекоммуникации.

В числе основных заказчиков — АО «Концерн „Радиоэлектронные технологии“», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского», Минздрав России.

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Выпуск устройств с использованием технологий в области передачи данных

Площадь третьего производственного комплекса составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Среди выпускаемой «Бифорком Тек» продукции — коммутаторы для центров обработки данных, маршрутизаторы, автоматизированные рабочие места.

К основным направлениям деятельности предприятия относятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработка программного обеспечения, проектирование и производство оборудования, инжиниринг и сервисное обслуживание.

Инвестиции в реализацию проекта составили 933 миллиона рублей. Создано 129 рабочих мест. Средняя месячная заработная плата — 198 тысяч рублей.

Московские потребители закупают 70 процентов продукции предприятия. Остальная часть поставляется в другие регионы России.

© mos.ru

© mos.ru