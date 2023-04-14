В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии состоялось открытие нового здания школы № 2

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В селе Борогонцы состоялось долгожданное открытие нового здания Мюрюнской средней школы № 2. Современное сооружение заменило собой старый корпус 1969 года постройки, часть которого была закрыта из-за аварийного состояния. Новое здание с общей площадью более 5,8 тысячи квадратных метров сможет разместить в своих стенах 450 учеников, сообщает ЯСИА.

По словам местных жителей, ввод новой школы является одним из самых значимых событий, так как до этого момента дети учились в старом, непригодном здании. Из-за отсутствия спортивного зала уроки физкультуры проводились в весенне-осеннее время на спортивной площадке, а зимой — в коридоре школы. К тому же старый корпус был предусмотрен лишь на 220 учеников, в то время как в районном центре детей в разы больше. Таким образом ввод нового здания стал решением проблемы загруженности и нехватки классов.

Новое здание школы реализовано в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ежегодно в адрес республики выделяется более шести млрд рублей на улучшение инфраструктуры образовательной среды, в том числе строительство, обновление школ, оснащение их новой мебелью и оборудованием.

Сегодня же новое здание Мюрюнской средней школы № 2 является одним из самых крупных образовательных объектов в Усть-Алданском улусе, в котором будут внедрены классы с углублённым изучением естественных наук.

В современном трёхэтажном здании размещены 17 учебных кабинетов, три лаборатории с лаборантскими, мастерские для технического и нетехнического видов труда, спортивный и гимнастический залы, столовая на 150 посадочных мест, библиотека, методические кабинеты, актовый зал на 270 мест с артистическими и подсобными помещениями.

Территория школы располагается на участке размером 1,52 га, на ней разместят географические и метеорологические площадки, места для подвижных игр, отдыха и посадки овощей. В здании оборудованы спортивный и гимнастический залы, мастерские, лаборатории, методические и учебные кабинеты, библиотека, актовый зал на 270 мест и столовая.

В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Предполагается наличие пандусов, санузлов с расширенными дверными проемами, лестничных подъемников.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru