АВТОВАЗ показал прототип электрического фургона Largus

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На закрытой дилерской конференции АВТОВАЗа в Сочи продавцам Lada показали прототип фургона Largus с чисто электрической силовой установкой. Модель e-Largus была анонсирована еще в 2022-м, ее первый рабочий прототип — пассажирский кросс-универсал — показали в декабре 2022-го, теперь же продемонстрировали грузовой вариант. Фото разместил ВК-паблик RCI news.

Как со ссылкой на инсайдеров отмечает ТГ-канал «Русский автомобиль», проект электро-Ларгуса разрабатывается не самим АВТОВАЗом, компания отдала его создание «под ключ» на аутсорсинг — фирме «Итэлма». «Итэлма», напомним, является ключевым поставщиком электроники для Волжского автогиганта.

На e-Largus будут устанавливать синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт (150 л.с.), литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее был бензобак. Запас хода на одном полном заряде достигнет 400 км с учетом водителя и 100 кг полезной нагрузки в салоне (методика NEDC). Общая грузоподъемность автомобиля составляет 430 кг. Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость 145 км/ч (ограничена электроникой), а также относительно динамичный разгон (менее 10 секунд с 0 до 100 км/ч).

Lada e-Largus будут выпускать на заводе «Лада Ижевск», первую опытно-промышленную партию соберут в конце года. Сборка товарных машин начнется в 2024-м.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru