Новый виток автоматизации на Павлово-Посадском Гофрокомбинате

В 2021 году на «Павлово-Посадском Гофрокомбинате» стартовал проект по модернизации и автоматизации участка переработки. Проект предполагал запуск транспортной системы, которая позволит автоматизировать все периферийные процессы.

Транспортная система Emmepi | Павлово-Посадский Гофрокомбинат © ppgk.ru

В качестве подрядчика для поставки оборудования была выбрана итальянская компания Emmepi Group. Инженерной службой компании был проведен тщательный анализ предложений от различных производителей. Решение от компании Emmepi получило предпочтение благодаря своей возможности оптимального использования площади полей.

В отличие от других производителей, данная система осуществляет съем заготовки и располагает ее на полях короткой стороной вперед, затем перед подачей на линию разворачивает на кругах. Это позволяет использовать универсальный размер полей для заготовок любой ширины.

В типовом решении прочих производителей заготовка укладывается только длинной стороной вперед, что обязывает приобретать поля различной ширины и снижает коэффициент полезного использования. Либо предполагает приобретение дополнительных опций для оборудования, что может серьезно увеличить бюджет проекта.

Сегодня на «Павлово-Посадском Гофрокомбинате» функционирует полный цикл автоматической транспортировки продукции. Полностью автоматизирован съем стопок заготовок с гофроагрегата, формирование транспортных пакетов, хранение и подача на все линии, а также съем готовой продукции и ее транспортировка на склад. Транспортировка между линиями производится с помощью автоматизированных шаттлов.

В планах руководства компании расширение производственных мощностей, которые также будут с полностью автоматизированной периферией.

Такие решения позволяют не только исключить человеческий фактор, но и уменьшить объем ручного труда, сделать производство более современным и качественным.