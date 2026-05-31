В рамках плановой модернизации производства, а также с целью расширения возможностей предприятия по механической обработке, ООО «Луганский литейно-механический завод» смонтировал и ввел в эксплуатацию следующие две единицы оборудования:

1. Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ HV4.5A— размер стола — 1300×600мм;— максимальная нагрузка на стол — 1560 кг;— перемещение по осям X/Y/Z — 1150/640/660мм;— точность позиционирования X/Y/Z — 0,01мм;— станок оснащен направляющими качения ТНК (Япония);— функция ЧПУ Fanuc «жесткое нарезание резьбы метчиком».

2. Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ GL258-Y650— максимальный поворачиваемый диаметр над станиной — ф650мм;— макс. диаметр точения — ф370мм;— макс. длинна обработки — ф590мм;— ход по оси Х/У/Z — 230/620/100мм;— точность позиционирования по осям Х/У/Z — 6/6/8 мкм;— ось С позволяет осуществлять операции контурного фрезерования на торце шпинделя, внецентрового сверления отверстий и пр.;— дискретность оси С 0,001º;— применена конструкция оси Y не виртуального типа, как у многих, где движение ход по Y реализован с использованием хода по оси X, а ортогонального типа, что исключает наличие мертвых зон в пределах рабочих ходов в плоскости XoY и повышает точность и повторяемость обработки.