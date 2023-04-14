АВТОТОР начал производство автомобилей марки SWM.

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14 апреля 2023 года на заводе АВТОТОР в Калининграде состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки SWM.

Подготовка к запуску промышленного производства осуществлялась в рамках совместной работы специалистов АВТОТОР и Shineray в соответствии со стандартами бренда и международными стандартами системы менеджмента качества, внедренными и действующими на всех предприятиях АВТОТОР. На основании результатов контрольного аудита готовой продукции по итогам выпуска «пилотной партии» были достигнуты необходимые показатели качества.

Сторонами подписано Соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки SWM на мощностях АВТОТОР.

На конвейере завода стартовало производство одновременно 3-х моделей бренда:

— среднеразмерный кроссовер SWM G01;

— современный городской кроссовер SWM G 01 °F ;

— полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro.

Сотрудничество АВТОТОР и Shineray предусматривает организацию высокотехнологичного производства автомобилей и создание условий, необходимых для обеспечения устойчивого спроса на высококачественную автомобильную продукцию.

При условии достижении показателей экономической эффективности проекта стороны планируют расширение сотрудничества, включая разработку плана по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей SWM и обеспечение соответствующих инвестиций.

По достижении необходимого объема производства предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство автомобилей SWM по полному циклу — сварка, окраска, сборка.

В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве стороны разрабатывают план по дальнейшему наращиванию добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации, опираясь на приоритеты развития автомобильной промышленности России.

Перспективным планом развития совместного проекта АВТОТОР и Shineray предусмотрена подготовка эффективной программы локализации, направленной на поэтапное увеличение уровня локализации, применение и наращивание номенклатуры используемых локализованных автокомпонентов. Стороны рассчитывают, что развитие производства компонентов на территории Российской Федерации и непосредственно в Калининградской области, привлечение производителей локализованных автокомпонентов в технологический процесс, будет способствовать повышению конкурентоспособности автомобилей SWM на российском рынке.

АВТОТОР и Shineray также намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчётную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в период 2025 — 2032 гг.

«АВТОТОР и Shineray встают на путь долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Серьезность планов наших китайских партнеров по присутствию на российском рынке подтверждает тот факт, что наш совместный проект стартует сразу с трех новых моделей, производство которых уже налажено на заводе АВТОТОР, — подчеркнул Председатель Совета директоров ООО „АВТОТОР Холдинг“ Валерий Горбунов. — Важно отметить, что наша совместная работа по перспективному развитию строится с учетом приоритетов развития российской автомобильной промышленности и предусматривает не только создание локального производства автомобилей марки SWM на мощностях нашего предприятия, но и углубление технологии, поэтапное наращивание уровня локализации производства. Высочайшие технологические компетенции наших китайских партнеров в сочетании с передовыми практиками управления производством, реализуемыми на предприятиях АВТОТОР несомненно будут способствовать успешному старту и дальнейшему укреплению позиций бренда SWM на российском рынке».

«Бренд SWM, основанный в Милане в 1971 году, принадлежит компании Shineray Group и является идеальным сочетанием китайского производственного процесса и итальянского дизайна. Для Shineray Group российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков, — заявил Президент Shineray Group Жоу Жиангвен. — В условиях углубления китайско-российской дружбы мы видим огромный потенциал рынка, а также возможности долгосрочного развития сотрудничества SWM с крупнейшим мировым контрактным производителем АВТОТОР. В то же время мы готовы к вызовам рынка, постоянно совершенствуем нашу продукцию, чтобы она лучше соответствовала потребностям российских потребителей. Мы уверены, что взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с компанией АВТОТОР внесет свой положительный вклад в развитие российской автомобильной промышленности и будет нацелено на удовлетворение потребностей российских потребителей. Выражаем искреннюю благодарность правительству Калининградской области и нашему партнеру — компании АВТОТОР за оказанную поддержку и доверие».

14 апреля 2023 года на заводе АВТОТОР в Калининграде состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки SWM.

Подготовка к запуску промышленного производства осуществлялась в рамках совместной работы специалистов АВТОТОР и Shineray в соответствии со стандартами бренда и международными стандартами системы менеджмента качества, внедренными и действующими на всех предприятиях АВТОТОР. На основании результатов контрольного аудита готовой продукции по итогам выпуска «пилотной партии» были достигнуты необходимые показатели качества.

Сторонами подписано Соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки SWM на мощностях АВТОТОР.

На конвейере завода стартовало производство одновременно 3-х моделей бренда:

— среднеразмерный кроссовер SWM G01;

— современный городской кроссовер SWM G 01 °F ;

— полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro.

Сотрудничество АВТОТОР и Shineray предусматривает организацию высокотехнологичного производства автомобилей и создание условий, необходимых для обеспечения устойчивого спроса на высококачественную автомобильную продукцию.

При условии достижении показателей экономической эффективности проекта стороны планируют расширение сотрудничества, включая разработку плана по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей SWM и обеспечение соответствующих инвестиций.

По достижении необходимого объема производства предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство автомобилей SWM по полному циклу — сварка, окраска, сборка.

В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве стороны разрабатывают план по дальнейшему наращиванию добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации, опираясь на приоритеты развития автомобильной промышленности России.

Перспективным планом развития совместного проекта АВТОТОР и Shineray предусмотрена подготовка эффективной программы локализации, направленной на поэтапное увеличение уровня локализации, применение и наращивание номенклатуры используемых локализованных автокомпонентов. Стороны рассчитывают, что развитие производства компонентов на территории Российской Федерации и непосредственно в Калининградской области, привлечение производителей локализованных автокомпонентов в технологический процесс, будет способствовать повышению конкурентоспособности автомобилей SWM на российском рынке.

АВТОТОР и Shineray также намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчётную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в период 2025 — 2032 гг.

«АВТОТОР и Shineray встают на путь долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Серьезность планов наших китайских партнеров по присутствию на российском рынке подтверждает тот факт, что наш совместный проект стартует сразу с трех новых моделей, производство которых уже налажено на заводе АВТОТОР, — подчеркнул Председатель Совета директоров ООО „АВТОТОР Холдинг“ Валерий Горбунов. — Важно отметить, что наша совместная работа по перспективному развитию строится с учетом приоритетов развития российской автомобильной промышленности и предусматривает не только создание локального производства автомобилей марки SWM на мощностях нашего предприятия, но и углубление технологии, поэтапное наращивание уровня локализации производства. Высочайшие технологические компетенции наших китайских партнеров в сочетании с передовыми практиками управления производством, реализуемыми на предприятиях АВТОТОР несомненно будут способствовать успешному старту и дальнейшему укреплению позиций бренда SWM на российском рынке».

«Бренд SWM, основанный в Милане в 1971 году, принадлежит компании Shineray Group и является идеальным сочетанием китайского производственного процесса и итальянского дизайна. Для Shineray Group российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков, — заявил Президент Shineray Group Жоу Жиангвен. — В условиях углубления китайско-российской дружбы мы видим огромный потенциал рынка, а также возможности долгосрочного развития сотрудничества SWM с крупнейшим мировым контрактным производителем АВТОТОР. В то же время мы готовы к вызовам рынка, постоянно совершенствуем нашу продукцию, чтобы она лучше соответствовала потребностям российских потребителей. Мы уверены, что взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с компанией АВТОТОР внесет свой положительный вклад в развитие российской автомобильной промышленности и будет нацелено на удовлетворение потребностей российских потребителей. Выражаем искреннюю благодарность правительству Калининградской области и нашему партнеру — компании АВТОТОР за оказанную поддержку и доверие».

Для справки:

АВТОТОР — один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. Вносит весомый вклад в развитие индустриального потенциала региона, обеспечивая занятость более 30 тысяч работающих на автозаводе и в смежных отраслях. Являясь крупнейшим товаропроизводителем и налогоплательщиком на территории Калининградской области, оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие региона. АВТОТОР работает в соответствии с международными стандартами системы менеджмента качества на всех этапах производства. Занимает лидирующие позиции в отрасли как предприятие, обеспечивающее выпуск высококачественной продукции. За 25 лет работы предприятиями АВТОТОР произведено более 2,5 млн. (более 200 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

Бренд SWM был основан в Милане (Италия) в 1971 году. Он воплотил в себе превосходные технологии итальянского автомобилестроения и стремление к совершенству. Как представитель итальянского духа мастерства в производстве. Бренд SWM входит в состав Shineray Group, которая была основана в 1997 году. Это крупномасштабное предприятие, которое специализируется на НИОКР, производстве и продажах автомобилей, а также занимается высококачественными мотоциклами, сельскохозяйственной и универсальной техникой, умным отдыхом, финансовым лизингом и другими областями. В настоящее время Shineray Group владеет более чем 50 дочерними компаниями и создала проекты в Италии, Германии, Сингапуре, Вьетнаме, Нигерии, Чили, Эквадоре и на других рынках. Кроме того, компания создала полную систему цепочки производства, объединяющую проектирование, НИОКР, производство, продажи и сервисное обслуживание. Миссия Shineray Group — создавать высококачественные автомобили для потребителей по всему миру.