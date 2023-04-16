В Володарском районе ДНР возобновили добычу семи видов полезных ископаемых
В Кальчикском карьере Володарского района ДНР наладили добычу семи видов ископаемых, которые необходимы для восстановления повреждённых боями домов и объектов инфраструктуры.
В карьере начата добыча гранита, бутового камня, вермикулита, кварца, известняка, мариуполита и полевого шпата.
«Знаменитая Останкинская телевизионная башня в Москве построена на фундаменте из сиенита, добытого в Кальчикском карьере», — сообщили в администрации района.
Ранее на СуН сообщалось, что на Кальчикском карьере возобновлено производство гранитного щебня.
Всего в Республике возобновлена добыча полезных ископаемых на семи месторождениях. Речь идет о возобновлении добычи гранита и производстве щебня на Анадольском, Каранском, Хлебодаровском месторождениях гранита, Гранитном месторождении граносиенитов, Чердаклинском месторождении сиенитов. Также возобновлена добыча песка на Краснополянском месторождении, каолинов — на Екатериновском месторождении.
На ряде объектов ведутся подготовительные работы.
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