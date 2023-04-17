X5 Group открыла производство готовой еды в Санкт-Петербурге.
Фабрика-кухня, запущенная в посёлке Бугры под Петербургом, на первом этапе снабжает 27 магазинов сети «Перекресток», отгружая до 5 тысяч единиц продукции в сутки. Площадь современной фабрики составляет 5 тысяч квадратных метров, планируемый штат сотрудников — до 150 человек.
При выходе на полную мощность объем выпуска может достичь 75 тысяч единиц и обеспечивать большее количество магазинов, в том числе других торговых сетей X5, сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас предприятие производит продукцию ready-to-eat: холодные и горячие закуски, супы, салаты, основные блюда и прочее; всего около 35 наименований. Запуск производства позволил сократить сроки доставки готовой еды до магазинов, детализировать проработку качества продукции, снять ограничения по объемам и сократить количество ручного труда, говорится в сообщении.
X5 Ready Food планирует запустить подобные фабрики на базе партнёрских производств и в других регионах.
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