Единственная в России линия производства Li-ion аккумуляторных ячеек.

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Команда Mashnews попала на уникальное производство — завод-лидер по выпуску аккумуляторных ячеек для тяговых батарей высочайшего качества — уровень локализации которых уже достиг 85%. 2 года назад на базе крупнейшего предприятия по производству химических источников тока АО «ЭНЕРГИЯ» была создана компания Advanced Energy.

— Как устроена линия производства и почему не на 100% отечественное?

— Где применяют аккумуляторные ячейки?

В этом видео:

00:00 уникальное производство — почему уровень локализации 85%

00:41 линия производства i-ion аккумуляторных батарей в России

02:53 доля зарубежной химии

04:07 создание аккумуляторной ячейки

06:00 80 лет опыта в производстве химических источников тока

06:52 разница li-ion и свинцово-кислотной батарей

08:24 производство литиевых пальчиковых и мизинчиковых батарей

09:52 производство «универсальных солдатов» среди аккумуляторов

10:17 основные задачи завода сегодня

11:00 аккумуляторные батареи для банковских терминалов

12:12 изготовление систем накопления энергии

13:35 в планах рост производства по отдельным позициям в 18 раз