Единственная в России линия производства Li-ion аккумуляторных ячеек.
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Команда Mashnews попала на уникальное производство — завод-лидер по выпуску аккумуляторных ячеек для тяговых батарей высочайшего качества — уровень локализации которых уже достиг 85%. 2 года назад на базе крупнейшего предприятия по производству химических источников тока АО «ЭНЕРГИЯ» была создана компания Advanced Energy.
— Как устроена линия производства и почему не на 100% отечественное?
— Где применяют аккумуляторные ячейки?
В этом видео:
00:00 уникальное производство — почему уровень локализации 85%
00:41 линия производства i-ion аккумуляторных батарей в России
02:53 доля зарубежной химии
04:07 создание аккумуляторной ячейки
06:00 80 лет опыта в производстве химических источников тока
06:52 разница li-ion и свинцово-кислотной батарей
08:24 производство литиевых пальчиковых и мизинчиковых батарей
09:52 производство «универсальных солдатов» среди аккумуляторов
10:17 основные задачи завода сегодня
11:00 аккумуляторные батареи для банковских терминалов
12:12 изготовление систем накопления энергии
13:35 в планах рост производства по отдельным позициям в 18 раз
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