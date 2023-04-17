В России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя

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Началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, рассказал председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь идет о двигателе EM-01 — прототипе первого из семейства авиационных двигателей нового поколения.

«Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолётов, в том числе аппаратов вертикального взлёта и посадки, так и в беспилотной технике. Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении», — сказал Рогозин.

По данным специалистов «Эколибри», двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главная особенность ЕМ-01 заключается в электроприводе с безредукторной передачей, позволяющей увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.

«При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих», — добавили в компании.

Уточняется, что планируемая мощность двигателей семейства «Эколибри» составит от 10 до 200 кВт, чтобы самолеты могли эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров.