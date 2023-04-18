В Москве создали собственный аналог GitHub — Mos.Hub
Сейчас Mos.Hub тестируют городские IT-специалисты. После этого все желающие смогут использовать готовые решения библиотеки и делиться собственными разработками.
Помимо репозитория, в Mos.Hub есть дополнительные функции для разработчиков. Например, возможность проверить код на ошибки и наличие вредоносных компонентов.
В ближайшие несколько лет планируется полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты.
GitHub — крупнейшее в мире хранилище разработок с открытым исходным кодом. Официально сервис о санкциях не объявлял, однако с апреля 2022 года блокирует аккаунты некоторых российских разработчиков.
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