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Информационные технологии

В Москве создали собственный аналог GitHub — Mos.Hub⁠⁠

Сейчас Mos.Hub тестируют городские IT-специалисты. После этого все желающие смогут использовать готовые решения библиотеки и делиться собственными разработками.

Помимо репозитория, в Mos.Hub есть дополнительные функции для разработчиков. Например, возможность проверить код на ошибки и наличие вредоносных компонентов.

 © www.sobyanin.ru

В ближайшие несколько лет планируется полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты.

GitHub — крупнейшее в мире хранилище разработок с открытым исходным кодом. Официально сервис о санкциях не объявлял, однако с апреля 2022 года блокирует аккаунты некоторых российских разработчиков.
Источник: https://www.sobyanin.ru/biblioteka-razrabotok-s-otkrytym-kodom-mos-hub

it, it-технологии, программирование, разработки, импортозамещение, Москва, технологии,
  • Нет аватара elron
    18.04.2313:34:56

    сервис для всех или только для своих? там стандартный гит или что-то другое? там имеется доступ строго по ssh или опять богомерзкая mfa?

    #1261315
  • Alexander V Alexander V
    18.04.2313:52:21

    А Gitflic чем хуже?

    #1261318
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