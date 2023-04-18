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Карельский завод минеральных вод заработал в Петрозаводске на минувшей неделе.

Завод выпускает минеральную гидрокарбонатную магниево-кальциевую воду с газом или без. Мощности предприятия позволяют в час выдавать 2,5-3 тысячи бутылок объемом 1,5 и 0,5 литра, а также 300 бутылей 18,9 литра. На предприятии создано 20 рабочих мест.

«Воду доставляем из местечка Новое Лососинное, которое находится в 30 километрах от Петрозаводска, — говорит директор предприятия Николай Соловьев. — Скважина дает нам воду замечательного состава и качества, с низкой минерализацией, очень мягкую. В России сложно найти аналоги ей. Для воды Карелии характерно наличие железа и радона. В нашей этого нет. Она пригодна к потреблению с первых дней жизни. Если потребитель оценит нашу воду, то в планах — строительство рядом с скважиной еще одного завода с увеличением мощности в 5-6 раз».

После пробного выпуска воду хотят продавать в торговых сетях Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга. У завода есть знак «Сделано в Карелии».

© rk.karelia.ru