Атоммаш изготовил и отгрузил компенсатор давления для энергоблока № 2 АЭС «Аккую»

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На производственной площадке «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) изготовили и отгрузили компенсатор давления, предназначенный для энергоблока № 2 АЭС «Аккую» (Турция).

Компенсатор давления является частью основного оборудования реакторного зала АЭС. Он предназначен для создания и поддержания необходимого давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой толстостенный сосуд с толщиной стенки 165 мм, внутренний объём изделия -79 куб. метров, масса — более 180 тонн.

Корпус аппарата состоит из четырёх цилиндрических обечаек и двух эллиптических днищ. Предварительно на заготовки термомеханическим методом наносят плакирующий слой из другого металла для защиты изделия от коррозии. При изготовлении отдельно собираются нижний и верхний полукорпуса изделия, после сборки и сварки толстостенных обечаек и днищ изделие подвергают термической обработке — выдерживают в термической печи в течение 10 часов при температуре до 650 градусов Цельсия.

Поставка изделия осуществляется комбинированным путем. С завода до порта Цимлянского водохранилища компенсатор давления доставят автомобильным транспортом. Далее погрузят на баржу и отправят в Турцию водным путем. Протяженность морского пути составит около 3 тыс. километров.