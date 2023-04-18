В Петербурге строят электрические речные трамваи

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Собирают речные трамваи на верфях «Эмпериум в Санкт-Петербурге.

«Сюда приходят комплектующие и оборудование части судна. Здесь формируется надстройка, элементы интерьера и экстерьера, устанавливается оборудование, идет насыщение судна, спуск на воду, проведение швартовых испытаний», — рассказал исполнительный директор судостроительной компании Денис Ткачёв.

Производственный цикл строительства одного судна составляет 4-5 месяцев.

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Производство на 60% - 80% (в зависимости от того, оценивать по объёму комплектующих или стоимости) локализовано в России. Те же элементы, поставки которых в Россию сейчас невозможны, судостроители замещают комплектующими российского производства или поставляемыми из дружественных стран.

Однако утверждение о полной независимости проекта от международного рынка также было бы ошибочным: «Отечественные разработчики ячеек для накопителя энергии оставляют желать лучшего. Они по габаритам и характеристикам не дотягивают», — приводит пример Ткачев.

Однако и такие сложности преодолимы. Да, из-за этого приходится вносить некоторые изменения в проекты он дорожает, но реализован он все равно будет, обещают представители «ВодоходЪ. Пассажирский порт».

«При этом изначальная стоимость проекта в два раза ниже, чем у зарубежных аналогов именно благодаря локализации в России», — объясняет руководитель проекта Юрий Куликов.

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«Здесь батарейная система большой мощности, которая обеспечивает мощность хода почти на 200 километров. Оптимизация обводного корпуса позволяет затрачивать меньше энергии на движение. Эффективные и пропульсивные технологии значительно сократят энергозатратность двигателя и увеличат скорость лодки до 22 километров», — уточнил руководитель государственной компании «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Вместимость тех речных трамваев, которые сейчас строятся на верфях, 50 человек. А максимальная — 80 человек. Зарядка электрического двигателя будет происходить автоматически при швартовке к пристани.

Представители проекта говорят, что при его разработке ориентировались на опыт Копенгагена, где подобный транспорт уже используется. Но в дептрансе Москвы настаивают, что отечественное начинание делает уникальным именно то, что наши электрические трамваи можно будет использовать круглый год.

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Инфраструктура

Одним из значимых вопросов организации движения новых электрических речных трамваев остается создание инфраструктуры: им нужно всё новое.

Согласно планам Департамента транспорта Москвы, на маршрутах построят плавучие причалы с панорамным остеклением, кафе, информационными экранами, Wi-Fi. На них также расположат зарядные станции для водного транспорта.

Сейчас стандартов организации зарядных станций для речного транспорта нет, говорит представитель судостроительного завода. Поэтому перед партнёрами стоит задача создания такой инфраструктуры с нуля — именно её потом будут принимать за основу все остальные.

Поэтому «ВодоходЪ» строит не только сам электротранспорт, но также и причалы, разрабатывает сами зарядные станции и методику использования инфраструктуры. Заряжаться трамвай будет на станциях в момент посадки и высадки пассажиров. Для этого создана специальная аппарель, которая в момент швартовки опускается и одновременно служит для посадки/высадки пассажиров и для зарядки трамвая.

© atorus.ru

© atorus.ru

Компания АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» стала оператором и эксплуатантом нового речного транспорт в Москве. В рамках пятнадцатилетнего контракта с властями столицы компания обязуется поставить, эксплуатировать и обслуживать на Москве-реке 21 всеесезонный электрический пассажирский речной трамвай.

Первые 4 трамвая этим летом готовятся выйти на линию «Парк «Фили» — Киевский».

Компания «ВодоходЪ» также планирует заменить свои питерские «Метеоры», которые сегодня используются на туристической линии «Дворцовая площадь — Петродворец», на скоростные катамараны с электрическим двигателем.

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