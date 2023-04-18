В Петербурге строят электрические речные трамваи
Собирают речные трамваи на верфях «Эмпериум в Санкт-Петербурге.
«Сюда приходят комплектующие и оборудование части судна. Здесь формируется надстройка, элементы интерьера и экстерьера, устанавливается оборудование, идет насыщение судна, спуск на воду, проведение швартовых испытаний», — рассказал исполнительный директор судостроительной компании Денис Ткачёв.
Производственный цикл строительства одного судна составляет 4-5 месяцев.
Производство на 60% - 80% (в зависимости от того, оценивать по объёму комплектующих или стоимости) локализовано в России. Те же элементы, поставки которых в Россию сейчас невозможны, судостроители замещают комплектующими российского производства или поставляемыми из дружественных стран.
Однако утверждение о полной независимости проекта от международного рынка также было бы ошибочным: «Отечественные разработчики ячеек для накопителя энергии оставляют желать лучшего. Они по габаритам и характеристикам не дотягивают», — приводит пример Ткачев.
Однако и такие сложности преодолимы. Да, из-за этого приходится вносить некоторые изменения в проекты он дорожает, но реализован он все равно будет, обещают представители «ВодоходЪ. Пассажирский порт».
«При этом изначальная стоимость проекта в два раза ниже, чем у зарубежных аналогов именно благодаря локализации в России», — объясняет руководитель проекта Юрий Куликов.
«Здесь батарейная система большой мощности, которая обеспечивает мощность хода почти на 200 километров. Оптимизация обводного корпуса позволяет затрачивать меньше энергии на движение. Эффективные и пропульсивные технологии значительно сократят энергозатратность двигателя и увеличат скорость лодки до 22 километров», — уточнил руководитель государственной компании «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Вместимость тех речных трамваев, которые сейчас строятся на верфях, 50 человек. А максимальная — 80 человек. Зарядка электрического двигателя будет происходить автоматически при швартовке к пристани.
Представители проекта говорят, что при его разработке ориентировались на опыт Копенгагена, где подобный транспорт уже используется. Но в дептрансе Москвы настаивают, что отечественное начинание делает уникальным именно то, что наши электрические трамваи можно будет использовать круглый год.
Инфраструктура
Одним из значимых вопросов организации движения новых электрических речных трамваев остается создание инфраструктуры: им нужно всё новое.
Согласно планам Департамента транспорта Москвы, на маршрутах построят плавучие причалы с панорамным остеклением, кафе, информационными экранами, Wi-Fi. На них также расположат зарядные станции для водного транспорта.
Сейчас стандартов организации зарядных станций для речного транспорта нет, говорит представитель судостроительного завода. Поэтому перед партнёрами стоит задача создания такой инфраструктуры с нуля — именно её потом будут принимать за основу все остальные.
Поэтому «ВодоходЪ» строит не только сам электротранспорт, но также и причалы, разрабатывает сами зарядные станции и методику использования инфраструктуры. Заряжаться трамвай будет на станциях в момент посадки и высадки пассажиров. Для этого создана специальная аппарель, которая в момент швартовки опускается и одновременно служит для посадки/высадки пассажиров и для зарядки трамвая.
Компания АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт» стала оператором и эксплуатантом нового речного транспорт в Москве. В рамках пятнадцатилетнего контракта с властями столицы компания обязуется поставить, эксплуатировать и обслуживать на Москве-реке 21 всеесезонный электрический пассажирский речной трамвай.
Первые 4 трамвая этим летом готовятся выйти на линию «Парк «Фили» — Киевский».
Компания «ВодоходЪ» также планирует заменить свои питерские «Метеоры», которые сегодня используются на туристической линии «Дворцовая площадь — Петродворец», на скоростные катамараны с электрическим двигателем.
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