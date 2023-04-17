Четыре речных трамвая для Москвы спустили на воду в Санкт-Петербурге

© mashnews.ru

Четыре электрических речных трамвая проходят швартовные испытания на Неве. После прохождения всех необходимых испытаний электросуда будут отправлены в Москву, сообщили в московском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

«Специалисты спустили в акваторию Невы ещё четыре электросудна, которые позже отправят на барже в Москву для запуска первого регулярного речного маршрута „Парк „Фили“ — Киевский“. Новый транспорт будет допущен к ходовым испытаниям только после того, как получит положительные оценки по всем параметрам».

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, перед началом швартовных испытаний особое внимание уделяется бесперебойной работе рулевого и якорного устройства, прочности рампы для посадки пассажиров на борт. Каждое судно должно быть оснащено спасательными средствами.

Специалисты проверяют работу противопожарных датчиков, а также системы по откачиванию воды из трюма в случае возникновения нештатной ситуации. Помимо этого, проверяющие испытывают судно на остойчивость. На борту тестируют регулировку температуры, работу вентиляционных систем.

Маршрутов электротрамваем в Москве будет два: от Парка «Фили» до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников. На первом будут работать 10 электрических судов. Начало регулярных рейсов запланировано на лето. Второй маршрут откроют во второй половине 2023 года. На нем будут ходить речные трамвайчики «Синичка».

Речные трамвайчики будут останавливаться у причалов с электрозаправками. Оплачивать проезд можно будет картами «Тройка», банковской картой или при помощи биометрической системы распознавания лиц. Все льготы и соцкарты будут действовать и на речной проезд.

https://smotrim...article/3307516

Фото — https://mashnew...ya-moskvyi.html