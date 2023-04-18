В Самарской области запущено производство бетонных изделий

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18 апреля в Волжском районе Самарской области состоялось открытие фабрики бетонных изделий «БЕТЭМА».

На новом предприятии будут выпускать строительные материалы для дорожно-строительной и строительной отраслей, для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий.

Общий объём инвестиций в проект превысил 260 млн рублей. На фабрике создано 30 рабочих мест.

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«От идеи до запуска прошло всего два года. Мы начали активный выпуск продукции. На плановые мощности пока не вышли, но заказы уже поступают. Отгружаем продукцию для клиентов из Самары и Тольятти, а первую продукцию — красную брусчатку — произвели для общественного пространства, площади героям-интернационалистам в областной столице», — рассказал инвестор, глава компании «БТС» Василий Сердюк.

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На фабрике «БЕТЭМА» работают промышленные роботы, есть собственный парк техники для производства и доставки продукции. Для создания и запуска нового производства компания «БТС» активно использовала региональные и федеральные инструменты господдержки. Это ресурсы регионального и федерального Фонда развития промышленности, МСП-банка и Гарантийного фонда Самарской области.

В ближайшем будущем компания «БТС» планирует запустить в работу еще три предприятия в Самарской области.

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