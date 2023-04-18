В Самарской области запущено производство бетонных изделий
18 апреля в Волжском районе Самарской области состоялось открытие фабрики бетонных изделий «БЕТЭМА».
На новом предприятии будут выпускать строительные материалы для дорожно-строительной и строительной отраслей, для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий.
Общий объём инвестиций в проект превысил 260 млн рублей. На фабрике создано 30 рабочих мест.
«От идеи до запуска прошло всего два года. Мы начали активный выпуск продукции. На плановые мощности пока не вышли, но заказы уже поступают. Отгружаем продукцию для клиентов из Самары и Тольятти, а первую продукцию — красную брусчатку — произвели для общественного пространства, площади героям-интернационалистам в областной столице», — рассказал инвестор, глава компании «БТС» Василий Сердюк.
На фабрике «БЕТЭМА» работают промышленные роботы, есть собственный парк техники для производства и доставки продукции. Для создания и запуска нового производства компания «БТС» активно использовала региональные и федеральные инструменты господдержки. Это ресурсы регионального и федерального Фонда развития промышленности, МСП-банка и Гарантийного фонда Самарской области.
В ближайшем будущем компания «БТС» планирует запустить в работу еще три предприятия в Самарской области.
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