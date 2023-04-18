Поклонился на Саур-Могиле истинным героям

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Друзья, я уже в шестой раз ездил на Донбасс, отвозил подарки бойцам, причем уже не только те, на которые мы с вами собираем, но я теперь помогаю отвозить подарки от других людей, кому сложно преодолеть «последнюю милю». И каждый раз я стараюсь не просто выступать курьером, но увидеть что-то для себя, почувствовать эту землю. И конечно, я не мог не побывать на Саур-Могиле. Видео под катом, посмотрите обязательно, а лучше сами там побывайте. Трогает до слез!

Деньги на помощь можно перечислять на карту Сбербанка: 2202 2061 5120 3085 — Роман Владимирович К. Промежуточный отчет о сборе и подробности здесь

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