Ноу-хау от профессионалов: НПО «Альтернатива» представило «сухие» «Петритесты®»

Группа профессиональных микробиологов научно-производственного объединения «Альтернатива» разработала и выпустила новые «Петритесты®» на сухой среде — усовершенствованный аналог уже давно и успешно используемых экспресс-тестов на агаризованной основе для определения наличия микроорганизмов в сырье и пищевой продукции.

Новые тесты имеют ряд важных преимуществ, что обеспечивает их успешное применение и высокую конкурентоспособность.

Срок хранения сухих тест-подложек значительно больше, чем у традиционных, агаризованных «Петритестов®». Сухие тесты хранятся два года, причем без использования специального оборудования, поддерживавшего низкотемпературный режим. Это обеспечивает рентабельность при закупках, удобство и экономию при хранении тестов.

В отличие от классических методов исследования, «Петритест®» рассчитан на быстрый результат. Например, проверка на колиформные (колиморфные) бактерии в т. ч. Escherichia coli) при помощи сухих подложек «Петритест®» происходит в течение всего 12 — 24 часов.

Важным преимуществом нового «Петритеста®» является возможность определять колонии в сухой среде по цвету. Объем вносимой аликвоты равняется 1 мл — как и при классической методике исследований.

«Сухие» «Петритесты®» не требуют самостоятельного приготовления пользователем питательной среды. Это упрощает процесс использования и полностью исключает негативное присутствие «человеческого фактора», из-за которого часто случаются ошибки.

Применение Петритестов в рамках МУК 4.2.2884—11 «Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов» разрешено Роспотребнадзором.

В линейке сухих сред сегодня представлены 4 вида тест-пластин ОМЧ (КМАФАМН), Колиформные (БГКП), дрожжи/грибы/плесень, кандида.

https://petritest.ru/

https://alternativa-sar.ru/