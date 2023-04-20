Начато строительство второй частной железной дороги на Дальнем Востоке

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ООО «Огоджинская угольная компания» приступила к строительству в Амурской области железной дороги протяженностью 140 км от одноименного месторождения до станции Февральск на БАМе, что позволит значительно снизить себестоимость транспортировки угля.

Как сообщает издание «ЭЛСИ Life», в 2023 году планируется проложить 72 км новой железнодорожной ветки. Стоимость строительства оценивается в 3 млрд рублей. В настоящее время ведутся работы по созданию просек и отсыпке полотна под строительство.

Пропускная способность железной дороги «Огоджа» составит около 7 млн тонн угля в год. В транспортировке полезного ископаемого будет задействовано до 71 вагона. Проект строительства реализует компания ООО «ТехВЭБ», которая также задействована в создании Тихоокеанской железной дороги.

ООО «Огоджинская угольная компания» занимается отработкой Огоджинского угольного месторождения в Амурской области. Суммарные запасы объекта оцениваются в 1,5 млрд тонн угля. В текущем году компания планирует добыть 1,2 млн тонн угля. Проект разработки предусматривает строительство разрезов общей мощностью до 20 млн тонн угля в год. Предприятие станет градообразующим для поселков Огоджа и Февральск. Всего в рамках проекта предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест.

Это уже вторая железная дорога на Дальнем Востоке, которую начали самостоятельно строить частные угольные компании. Первый проект осуществляет «Эльга-уголь», которая строит железную дорогу протяжённостью 486 км от угольного месторождения «Эльга» до Охотского моря.