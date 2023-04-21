Открылось производство индустриальных лакокрасочных материалов в Воронежской области

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В Ольховатском районе Воронежской области открылось производство индустриальных лакокрасочных материалов «АВС Фарбен». Новая производственная площадка будет выпускать 15 000 тонн продукции в год. Открытие новой площадки стало важным шагом в импортозамещении в масштабах всей страны.

Продукция завода, отличающаяся особой прочностью и долговечностью, предназначена для промышленного использования.

— Мы решили развивать производство индустриальных красок, которые используются в машиностроении, вагоностроении, оборонной и химической промышленности — то есть там, где требуется надежная защита металла. До недавнего времени 70% этого рынка принадлежали западным производителям., — отметил генеральный директор завода Олег Ащеулов.

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В процессе производства задействовано новейшее современное оборудование последнего поколения. Высокая степень автоматизации позволяет, во-первых, избежать ошибок в технологии производства. Во-вторых, значительно снижает затраты, а также с ее помощью можно добиться идеального сочетания — цена-качество.

Безвредный процесс производства и экологическая безопасность конечного продукта — важные составляющие понятия «высокое качество», которое всегда было визитной карточкой «АВС Фарбен». Уже много лет на предприятии действует пятиступенчатая система контроля, которая включает в себя входной контроль сырья, контроль соблюдения оригинальных рецептур и технологических процессов во время производства, контроль качества готовых продуктов перед отправкой потребителю.

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Красками «АВС Фарбен» выкрашены знаменитые культурные объекты в России: Эрмитаж, Красноярский драмтеатр им. А. С. Пушкина, здания горного курорта «Роза Хутор» в Сочи и многие другие.