Кинешемский завод освоил выпуск комплектующих для дорожной техники

© ivanovonews.ru

В Ивановской области предприятие ООО «КэйЭйСи», входящее в группу компаний «Автоком», активно включилось в процесс импортозамещения и освоило новое направление. Теперь в Кинешме создают продукцию для автомобильных предприятий и резцы для дорожных фрез, которые уже показали себя в деле. Их использовали во время капремонта федеральной автодороги А-108 «Московское большое кольцо» в районе Серпухова.

ООО «КэйЭйСи» может выпускать до 1 миллиона комплектующих для дорожной техники в год и даже планирует увеличить производство до 2 миллионов. Дорожные предприятия готовы покупать кинешемскую продукцию.

На предприятии также наладили выпуск пружин, стабилизаторов поперечной устойчивости, тяг и иных комплектующих для отечественных и зарубежных автомобилей.

На достигнутом останавливаться не собираются. Закуплено современное оборудование идет работа над новым лабораторным комплексом. Ведется ремонт и восстановление линии производства пружин методом горячей навивки.

В планах — создать дополнительно 100 рабочих мест на заводе «КэйЭйСи» и порядка 50 на заводе «Электроконтакт».