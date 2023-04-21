Между Ростовом-на-Дону и Мариуполем наладили регулярные грузоперевозки

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Между Ростовским морским торговым портом (РМТП) и Мариупольским морским торговым портом (ММТП, Донецкая Народная Республика) налажены регулярные грузовые перевозки.

Порт Мариуполя принял четвёртое с начала года судно со стройматериалами из Ростова-на-Дону. Доставлены палеты с сухими и жидкими смесями, рубероидом, общий вес груза — порядка 2 тыс. тонн.

Два судна, прибывшие ранее, доставили домокомплекты — панели, двери, стекла, плиты перекрытия и лестничные марши, отметил представитель порта. До мая ожидается пятое судно.

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Организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также — уменьшить нагрузку на дорожную сеть регионов и пункты пропуска.

ММТП ранее входил в число пяти крупнейших морских портов Украины. Предприятие специализируется на работе с навалочными, насыпными, генеральными, тяжеловесными, негабаритными, наливными и другими грузами, а также с контейнерами. Порт оснащен ледоколом и ледокольными буксирами, что позволяет осуществлять производственную деятельность вне зависимости от зимних погодных условий.

Возобновление деятельности ММТП состоялось в конце мая 2022 г. Тогда было отгружено первое судно, которое доставило партию металлопроката в Ростовскую обл. Впоследствии, летом 2022 г., начало работать паромное сообщении с г. Ейск. В начале октября 2022 г. в ММТП был создан специальный Логистический центр, через который к середине марта 2023 г. порт принял примерно 14 тыс. тонн строительных материалов, необходимых для реконструкции инфраструктуры региона.

К концу марта 2023 г. в порту были подготовлены к работе несколько причалов и 41 погрузочный кран, а также — восстановлены энергоснабжение и железнодорожная инфраструктура. В 2023 г. объем финансирования ремонтно-восстановительных работ в ММТП составит 1,3 млрд руб. Первоочередными задачами являются: реконструкция причалов №№?2 и 3; обследование гидротехнических сооружений и разработка паспортов; удаление затопленных судов у причалов №?№?1 и 5; восстановление зданий и сооружений порта; и, наконец, обновление парка портовой техники.

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