В Ростовской области запущено производство обуви

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Донской производитель обуви Basarab построил собственный производственный комплекс площадью почти 1,8 тыс. кв. м в Пролетарске Ростовской области. Комплекс включает новые цеха, склад готовой продукции и административное здание.

Это позволит компании в течение года увеличить объём производства на 20-30%.

Земельный участок для реализации проекта компания приобрела в середине 2021 года. Строительство шло больше полутора лет. До открытия собственного комплекса Basarab работал в арендованных помещениях.

— Наше развитие очень сдерживали стены. Мы около трех лет топтались на месте. Хотели расти, но не могли. Элементарно нового сапожника некуда было посадить, — говорит основательница бренда Basarab Инна Яцко.

— Когда мы открывали бизнес, арендовали помещение в двухэтажном здании площадью 150 кв. метров. Потом захватили еще 100 кв. м и весь первый этаж, потом перешли на второй этаж и в итоге заняли все 600 кв. м. Плюс отдельно арендовали склад площадью 250 кв. м. Мы уперлись в эти стены и понимали, что нужно срочно строить собственное здание и переезжать.

Новая площадка компании более чем в два раза больше предыдущей. Теперь производственный блок занимает 960 метров, склад — 500 кв. м, офис — 330 кв. м.

В строительство комплекса вложили около 60 млн рублей. Сейчас сотрудники компании налаживают производство на новом месте. Переезд дает возможность разместить оборудование, которое в прошлом здании не помещалось, отмечает Инна Яцко. Так, в новом здании установили станок для прошивки обуви, который простаивал в предыдущем помещении из-за нехватки места для рабочего, и приобрели аналогичный новый станок. В старом помещении некоторые станки просто не могли внести в цех из-за узких проемов.

Новое производство построено с учетом технологического расширения. В течение года компания планирует увеличить объем производства на 20-30%. Сейчас Basarab производит 130-150 пар обуви в день.

В планах на 2024 год — разместить в новом здании блок станков, который упростит и автоматизирует затяжку пяточной и носовой частей обуви. Это позволит улучшить качество изделий и наладить массовый выпуск моделей, которые Basarab хочет производить большими объемами, говорит Инна Яцко: — Нам важно, чтобы при росте производства не страдало качество. Можно расти очень быстрыми темпами, но тогда обязательно начнет страдать качество. Мы за рост по чуть-чуть, а не за ударные пятилетки. У нас все-таки ручной труд, и мы не хотим переводить производство на бездушный поток. Мы если и ставим станки, то в первую очередь не для количества, а для качества. Автоматическая затяжка пятки и носа дает возможность использовать подносок — это деталь обуви, встроенная внутрь носочной части обуви и необходимая для защиты изделия от деформаций и защиты ноги от ударов и падений тяжелых предметов. Кроме того, у нас появляется возможность использовать материал пяточной части, который не намокает и не теряет свою форму. Пятка не просаживается и за счет этого срок службы обуви увеличивается, она носится долгие-долгие годы.

В ближайшие 2-3 года компания рассматривает возможность строительства отдельного здания для склада готовой продукции площадью около 1,5 тыс. кв. м. В помещении, где сейчас располагается склад, в будущем разместится цех конвейерного пошива. Реализация этих планов будет зависеть от кадрового вопроса.

Швейный труд трудно автоматизировать, поэтому всё будет зависеть от того, сможет ли предприятие найти в Пролетарске нужное количество сотрудников.

Компания планирует расширять не только производство, но и каналы продаж. В 2024 году Basarab нацелен открыть магазин в одном из торговых центров в Москве. Сейчас компания продаёт свои изделия через собственный сайт и свои соцсети.

— Свой магазин — это первый наш серьезный шаг в офлайн-бизнес, — считает Инна Яцко. — У нас большая часть клиентов из Москвы. Чаще всего обувь заказывают оттуда. Клиенты из других регионов бывают в Москве чаще, чем, например, в Ростове, поэтому выбор пал на Москву. В торговых центрах из обуви, по сути, нечего выбрать. Хорошего продукта катастрофически не хватает. Я думаю, мы найдём и займём свою нишу на рынке розничных магазинов.

Комментируя ситуацию на рынке обуви, Инна Яцко говорит, что спрос в течение прошлого года был сбалансированным: — Уход зарубежных брендов с рынка способствовал увеличению спроса, однако из-за ряда негативных социально-экономических факторов мы наблюдали и периоды снижения спроса. Люди сейчас придерживают деньги, поэтому спрос сбалансированный — одни рыночные факторы уравнивают другие.

Один из участников рынка гендиректор ростовского обувного предприятия ООО «Бекар» (ТМ Yuros, Coexo и InYour) Антон Ростовцев говорит, что спрос на обувь за последний год заметно вырос, но и конкуренция стала сумасшедшей: — Рынок занимают мастодонты онлайн-рынка, которые вагонами привозят из Китая дешёвую обувь и продают здесь через маркетплейсы, а также федеральные сети розничных магазинов. Крупных производителей обуви в Ростовской области уже не осталось. Трудоспособного населения, которое готово и хочет работать в отрасли, мало. Опытные кадры из старшего поколения, кто работал лет 20 лет назад, уходят на пенсию, а новые кадры в отрасль не пришли.

Спрос на обувь растёт, но расширять производство не получается из-за нехватки специалистов и проблем с логистикой. Кожевенные заводы не могут быстро выдавать необходимые объёмы материала из-за недостатка химии, импортируемой из-за рубежа.

По данным Росстата, объём производства обуви в России в 2022 году вырос на 5,3%, до 112 млн пар обуви в год.