В Антарктиде возвели три модуля нового зимовочного комплекса на станции «Восток»

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В ходе 68-й российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института завершена сборка трёх из пяти модулей нового зимовочного комплекса на станции «Восток». В следующем сезоне планируется закончить возведение современного научного центра на российской внутриконтинентальной станции в Антарктиде.

«В период сезонных работ строители произвели сборку субкаркаса, утепление и монтаж внешней обшивки трёх модулей, что позволит продолжить внутренние работы в период антарктической зимы.

Начало сборки

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До конца года планируется произвести установку и пуско-наладку систем отопления и вентиляции. В следующем сезоне мы планируем закончить возведение всех модулей новой станции и проверить ее работоспособность — запустить в тестовом режиме. Полностью ввести в эксплуатацию НЗК Восток рассчитываем в 2025 году», — рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Новый зимовочный комплекс Восток будет включать пять модулей общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Длина возводимой станции составит 140 метров, максимальная высота — 17,5 метров. Модули устанавливаются на 36 трехметровых опорах, что позволит станции оставаться незанесенной снегом на протяжении многих лет. Монтаж опор произведен в прошлом сезоне.

Комплекс будут находиться научные лаборатории, жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. На станции предусмотрен современный медицинский блок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентген-кабинетом, кают-компания с бильярдом и кинозалом, спортзал и сауна. Комплекс сможет обеспечить комфортное пребывание и научно-исследовательскую деятельность для 35 сезонных специалистов и до 15 человек в период зимовки.

«Антарктика — важнейший регион с точки зрения изучения климата, его глобальных изменений. Здесь реализуется один из ключевых высокотехнологичных проектов нашей страны в этой сфере — строительство нового зимовочного комплекса на станции Восток. В сезон там на современном оборудовании в комфортных условиях смогут работать сразу 35 учёных. С вводом в эксплуатацию его всех лабораторий мы сможем получать и накапливать данные о том, как меняется климат, какую роль в этом играют парниковые газы, и самое главное — прогнозировать дальнейшие изменения», — прокомментировал Александр Козлов.

Для обеспечения строительства в период с ноября 2022 по февраль 2023 годов по трассе «Прогресс — Восток» успешно организовано 19 санно-гусеничных походов. В том числе 13 походов, обеспечивших доставку более 3 100 тонн строительных грузов и топлива и перевозку 98 полярников — зимовщиков и сезонных специалистов. Отдельно для доставки 370 тонн топлива для пополнения запаса на промежуточных базах «550 км» и «1100 км», организовано еще 6 походов.

Новый аэродром «Зенит» на станции Прогресс позволил быстро доставить на континент грузы и строительно-монтажную группу. Для оснащения станции Восток всем необходимым была задействована команда из 90 полярных механиков-водителей. В транспортных операциях было задействовано 45 единиц техники, включая 40 транспортеров типа «Полар-300» и 5 тракторов «Катерпиллар».

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