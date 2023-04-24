СТМ поставили казахстанскому «Казхрому» тепловоз ТЭМ9

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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) обеспечил отгрузку маневрово-вывозного тепловоза серии ТЭМ9 для нужд казахстанской металлургической компании «Казхром». Машина прибыла на предприятие заказчика в конце марта и уже введена в эксплуатацию, сообщила пресс-служба холдинга.

Локомотив производства СТМ будет выполнять транспортировку сырья и готовой продукции на железнодорожных путях Актюбинского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром», располагающегося в казахстанском городе Актобе и входящего в группу компании ERG. Предприятие производит высоко-, средне- и низкоуглеродистый феррохром, ферросилиций, а также металлоконцентрат. Объемы производства завода составляют более 740 тысяч тонн ферросплавов в год.

Четырехосный тепловоз серии ТЭМ9 с электрической передачей и индивидуальным приводом колесных пар предназначен для маневровой и вывозной работы на железных дорогах колеи 1520 мм, а также на различных промышленных предприятиях. Локомотивы данной модификации изготавливаются на площадках Людиновского тепловозостроительного завода. На сегодняшний день предприятие выпустило более 175 таких машин.