В Вологде начали производить ультрафиолетовые амальгамные лампы

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Предприятие «Александра-Плюс» начало изготавливать уникальные для России амальгамные лампы низкого давления. Такие лампы используют для обеззараживания воды, стоков, воздуха и поверхностей.

На одной производственной площадке в Вологде работают два предприятия — «Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО». Первое занимается разработкой технологий и производством оборудования на основе силового ультразвука, а второе — производством оборудования для очистки и безреагентного обеззараживания воды ультрафиолетом и ультразвуком. Продукция предприятия поставляется не только по всей стране, но и за ее пределы.

Теперь предприятие запустило производство амальгамных ламп

«Амальгамные лампы — это источник ультрафиолетового излучения. Без них установка обеззараживания — это просто груда железа. Еще в 2014 году, когда был введен первый пакет санкций против России, мы понимали, что можем остаться без поставщиков ламп. Поэтому приняли решение организовать производство у нас, на своей площадке. Конечно, предприятия, где изготавливают амальгамные лампы, есть и в России, но они их делают только для установок обеззараживания собственного производства, а не для широкого спектра потребителя. Поэтому совместно с коллегами мы разработали проект и реализовали его. Сейчас полностью стали независимыми от поставщиков», — отметил директор ООО «Новотех-ЭКО» Олег Лебедев.

Уникальность предприятия в том, что оно будет выпускать широкий перечень ламп, чтобы их можно было использовать не только установок обеззараживания воды на собственном оборудовании «Новотех-ЭКО», но продавать отечественным и зарубежным предприятиям.

«Заказы уже поступают из самых разных уголков нашей страны — от Москвы до Камчатки. Конечно, мы сейчас находимся на начальной стадии производства, в планах — расширить предприятие», — рассказал директор ООО «Александра-Плюс» Николай Лебедев.

Сейчас планируется выпускать до 1000 ламп в месяц, но спрос на оборудование намного выше. В дальнейшем предприятие расширит площади и увеличит производство до 20000 ламп в год, сообщают в пресс-службе губернатора.

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