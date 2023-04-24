В Перми открылся цех по выпуску зарядных станций для электромобилей

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Крупнейшая в России специализированная площадка по выпуску зарядных станций для электромобилей открылась 24 апреля в Перми.

Завод планирует изготавливать в год до пяти тысяч единиц продукции.

В открытых цехах будет осуществляться полный производственный цикл: от сборки электронных комплектующих, установки микроэлементов на платы до окончательной сборки зарядных станций и их тестирования. Запущенная высокопроизводительная автоматизированная линия SMD-монтажа приобретена пермской компанией при поддержке Регионального Фонда развития промышленности Пермского края и Фонда содействия инновациям.

Новое производство печатных плат укомплектовано системой автоматической оптической инспекции и отдельной линией влагозащиты, обеспечивающей сохранность электронной начинки при работе в сложных климатических условиях, с наивысшим уровнем безопасности. Благодаря запуску новой линии «Корпорация ПСС» повысит локализацию своих продуктов более чем на 10% и увеличит производительность. В частности, полный комплект плат для электрозаправки мощностью 150 кВт будет выходить с конвейера каждые 10 минут, а количество собираемых за смену электрозарядных станций вырастет с 5 до 8, что позволит в ближайшей перспективе обеспечить рынки России и СНГ отечественными ЭЗС и комплектующими для них: контроллерами, силовыми модулями и другими компонентами.

«Корпорация ПСС» — лидер рынка России по итогам 2022 года по количеству установленных субсидируемых зарядных станций для электромобилей, обладающий сертификатом СТ-1 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» с самым высоким в России уровнем локализации. Основные комплектующие зарядных станций ПСС разрабатываются, конструируются и собираются в Перми. Компания самостоятельно производит контроллеры управления, силовые модули и разрабатывает программное обеспечение для ЭЗС.