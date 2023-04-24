танкер © sudostroenie.info

В Большом Камне начались ходовые испытания танкера «Академик Губкин», построенного на Судостроительном комплексе «Звезда» по заказу АО «Роснефтефлот». Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе нефтяной компании «Роснефть».

"Академик Губкин" является четвертым судном серии танкеров типоразмера «Афрамакс» в портфеле заказов судоверфи, которое было спущено на воду. Торжественная церемония имянаречения судна состоялась в рамках VII Восточного экономического форума в сентябре 2022 года.

Ранее танкер «Академик Губкин» успешно прошел швартовные испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка бортовых систем и оборудования, был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний, в рамках которых будут проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы.

Во время ходовых испытаний экипаж судна совместно со специалистами ССК «Звезда» проверит работу главного и вспомогательного двигателей, а также систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса танкера. По итогам ходовых испытаний будет проведена контрольная оценка механизмов для предъявления Российскому морскому регистру судоходства и заказчику судна.

Нефтеналивной танкер типоразмера «Афрамакс» — справка

Длина — 250 м

Ширина — 44 м

Дедвейт — 114 тыс. тонн

Скорость — 14,6 узлов

Ледовый класс — ICE-1А

"Звезда" © sudostroenie.info