В Тульской области стартовало производство упаковки для фармацевтической отрасли

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21 апреля в поселке Октябрьский Тульской области состоялось официальное открытие «Фабрики упаковки «МИЛК».

Новое предприятие производит упаковку для фармацевтических средств на основе алюминиевой фольги в соответствии с мировыми стандартами качества и активно участвует в программе по импортозамещению.

В помещениях с минимальной концентрацией вредных веществ, площадь которых составляет 200 м2, будет производиться порядка 135 тонн блистерной фольги в месяц. Создано порядка 50 рабочих мест.

«МИЛК» — первая фабрика в России, специализирующаяся исключительно на производстве первичной упаковки для фармации.

Технологии компании разработали специальный состав компонентов для производства блистерной фольги, которая востребована в фармацевтической отрасли. Уже сейчас с «МИЛК» работают крупнейшие международные фармкомпании, в том числе производители препаратов первой необходимости.

В открытии фабрики приняли участие спикеры и гости XII международного фармацевтического форума PharmPRO, среди которых есть представители крупнейших заводов-производителей.