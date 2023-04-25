СИБУР открыл в Тобольске новый автотранспортный цех

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На тобольском предприятии СИБУРа «ЗапСибНефтехим» открыт новый автотранспортный цех. Реализация проекта заняла два года, в течение которых в него было инвестировано более 1 млрд рублей.

В новом цеху, где трудятся более 400 человек, созданы комфортные и безопасные условия для работников, закуплено современное оборудование и установки для диагностики и ремонта транспорта, в том числе использующего компримированный природный газ — более экологичный вид топлива и активно применяемый в последние годы на предприятии.

Новый автотранспортный цех с общей площадью застройки свыше 17 тыс. квадратных метров разместили вблизи производственной площадки, на территории бывшего вахтового городка строителей «ЗапСибНефтехима», где уже есть необходимая инженерная инфраструктура. В разработке проекта и его реализации принимали активное участие сотрудники компании «Сервис-Интегратор», которая уже 10 лет организует работу пассажирского транспорта и спецтехники на тобольской промышленной площадке и будет эксплуатировать новую автотранспортную базу.

«Компания СИБУР не только заботится о сотрудниках, клиентах, но и уважительно относится к партнерам. Это проявляется в том числе в создании комфортных условий для работы их сотрудников. Сегодня проект завершен, и мы с удовольствием передаем ключи от нового цеха команде „Сервис0Интегратора“, в которой, к слову, много жителей Тобольска. Теперь сотрудники компании получили условия, чтобы приходить на работу с хорошим настроением, делиться им с нашими работниками. В общем, чтобы довольные люди оказывали хорошие услуги», — сказала на открытии управляющий директор, член Правления СИБУРа Марина Медведева.

В рамках проекта были построены с применением технологии каркасно-тканевых сооружений четыре теплые стоянки для транспорта, склад запчастей, обустроены контрольно-пропускной пункт, подъездные пути и инженерные сети. При строительстве использовались материалы отечественных производителей, в том числе изготовленные из продукции СИБУРа: георешетки, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы.

На территории комплекса установлена новая автомойка, которая имеет две линии: для механизированной мойки и для ручной мойки и уборки салонов. Мойка оснащена оборотной системой водоснабжения с резервуарами-отстойниками и без сброса в канализацию.

Кроме того, в составе нового комплекса построен ремонтно-механический цех с полным циклом проведения ремонтов и профилактических работ и с различными специализированными участками — от ремонта топливной аппаратуры до лакокрасочных работ. В цеху обновлен парк оборудования для развития современных методов диагностики и ремонта техники, повышения надежности ее эксплуатации.

На базе ремонтно-механического цеха создан СБК для размещения персонала: диспетчеров, механиков, автослесарей, медперсонала, водителей и т. д. В нем оборудованы помещения для предрейсового медосмотра, комната отдыха, столовая. На всех объектах автотранспортного комплекса установлены современные противопожарные системы и системы газоанализа.

«Сейчас мы фактически переходим на новый уровень оказания наших услуг. Ведь срок эксплуатации техники напрямую зависит от того, как она ремонтируется и обсуживается, а уровень сервиса — от условий, в которых люди работают. Большим нововведением стало создание на базе автотранспортного цеха пункта дегазации, пожалуй, единственного в городе. Ввиду современных экологических тенденций мы все больше используем в качестве топлива компримированный природный газ, и пункт дегазации позволяет эксплуатировать и готовить к ремонту такой транспорт в соответствии со всеми нормами безопасности. Большое спасибо компании СИБУР за наше долголетнее партнерство и стимул к дальнейшему развитию», — подчеркнул генеральный директор компании «Сервис-Интегратор» Роман Кожухоренко.

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