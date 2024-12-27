На площадке ДГП-2 в Тобольске установлены главные ректификационные колонны

2024 год для будущего производства дегидрирования пропана и производства полипропилена начинался с забивки свай и заливки бетона, а закончился установкой главных ректификационных колонн проекта. Самая крупная из них — длиной 102 метра (как 34-этажный жилой дом) и весом 1 204 тонны. Именно в ней сосредоточены основные мощности проекта. Колонна РР-Splitter преодолела несколько тысяч километров по Северному морскому пути, от морского порта Сабетты на Ямале она прошла мимо Салехарда, Ханты-Мансийска и прибыла в Тобольск по Оби и Иртышу. Прежде чем попасть на строительную площадку, РР-Splitter должна была преодолеть по воздуху эстакаду действующих производств «ЗапСиба». Это была единственная в современной истории операция по переброске крупнотоннажного груза через подобную конструкцию.

Как только ректификационная колонна добралась до своего «рабочего места», к ее подъему приступили более 50 человек из различных служб проекта и 13 единиц техники. На площадке для этой операции было задействовано семь кранов, три из которых — самые мощные в России — поднимали колонну, а остальные помогали этим гигантам. Ювелирный процесс — установить РР-Splitter на бетонное основание, где заранее по шаблону завода-изготовителя были установлены специальные анкерные болты, в которые должна попасть ответная часть на колонне. Допустимые отклонения измеряются миллиметрами.В настоящее время на площадке ДГП-2 установлены в проектное положение 33 единицы крупнотоннажного оборудования. Общий прогресс проекта — 43%.

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