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Агропром и пищевая промышленность

«Эко-Нива» ставит на переработку

 © news.unipack.ru

ГК «ЭкоНива» остается бессменным лидером среди производителей сырого молока в России. В январе — марте 2023 года группа произвела более 304 000 тонн сырого молока в физическом весе. По сранению с анологичным периодом прошлого года прирост составил 17 000 тонн (+ 6%). Растёт поголовье КРС, в том числе фуражного стада.

Однако основной упор компания делает на переработку сырья.

В январе — марте 2023 г. перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели почти 59 600 т готовой молочной продукции — это в 1,7 раза превосходит результат аналогичного периода прошлого года (I кв. 2022: 34 700 т).

Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 71% год к году до 57 640 т (I кв. 2022: 33 720 т), йогуртно-десертной группы, включая мороженое, — более чем в два раза до 1560 т (I кв. 2022: 750 т), сыров — на 79%, достигнув 365 т (I кв. 2022: 204 т).

Рост производства связан с повышением операционной эффективности линий, их выходом на полную загрузку и расширением перерабатывающих мощностей «ЭкоНивы» вследствие растущего спроса на продукцию группы, особенно в категории сыров, йогуртов и творожков.

Ассортимент продукции под брендом «ЭкоНива» на данный момент включает 80 товарных позиций. В феврале на международной выставке «Продэкспо-2023» группа представила три новинки в категории сыров: полутвёрдые Momente aus Schollbrunn и Momente aus Walldorf, а также твёрдый сыр Dürr Zeller. Их уже можно приобрести в собственных розничных магазинах «ЭкоНивы», в ближайшее время они станут доступны и в федеральных торговых сетях.

«ЭкоНива» расширяет каналы продаж готовой молочной продукции. За отчетный период открыты пять новых точек собственной розницы, начаты поставки в Узбекистан. Общее число торговых точек партнеров, в которых представлена продукция группы, на конец отчетного периода достигло 40 700.

 © s0.rbk.ru
Источник: https://dairynews.today/news/proizv...moloka-v-gk-ekoniva-vyroslo-na.html

производство молока, переработка молока, ГК "ЭкоНива", сельское хозяйство, пищевая промышленность
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    26.04.2313:54:12

    Правильное решение — углубить переработку сырья, на выходе имея готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. Сейчас как никогда хорошее время занять место западной продукции. А мы, как потребители, рассчитываем на высокое качество товаров.

    Отредактировано: Holso Stitchred~13:54 26.04.23
    #1261603
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.04.2314:25:28

      Немец только в России может найти простор для своей деятельности — с пользой для новой родины и себя.

      Как Екатерина II Великая.

      #1261609
      • Нет аватара Лексур
        26.04.2316:52:57

        Надеюсь, что это не тот случай, Екатерина местных крепостных в холопов превратила, без права чихнуть без разрешеия хозяина. Зато своим соплеменникам даровала такие свободы, которые они не то что в родных германских княжествах, в современном мире бы не увидели. Внука своего в том же духе воспитала. А потом мы удивляемся, что Альфреды Розенберги прямо на территории России рождаются. То, что у 2-й в подсознании было, у него было на языке и на деле.

        #1261617
    • Аlex М Аlex М
      26.04.2315:19:09

      Согласен, а то вечно «у вас дорогое молоко», «ой у вас низкие закупочные цены». А когда сам сделал молоко и переработал — проблем такого рода нет

      #1261612
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