«Эко-Нива» ставит на переработку

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ГК «ЭкоНива» остается бессменным лидером среди производителей сырого молока в России. В январе — марте 2023 года группа произвела более 304 000 тонн сырого молока в физическом весе. По сранению с анологичным периодом прошлого года прирост составил 17 000 тонн (+ 6%). Растёт поголовье КРС, в том числе фуражного стада.

Однако основной упор компания делает на переработку сырья.

В январе — марте 2023 г. перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели почти 59 600 т готовой молочной продукции — это в 1,7 раза превосходит результат аналогичного периода прошлого года (I кв. 2022: 34 700 т).

Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 71% год к году до 57 640 т (I кв. 2022: 33 720 т), йогуртно-десертной группы, включая мороженое, — более чем в два раза до 1560 т (I кв. 2022: 750 т), сыров — на 79%, достигнув 365 т (I кв. 2022: 204 т).

Рост производства связан с повышением операционной эффективности линий, их выходом на полную загрузку и расширением перерабатывающих мощностей «ЭкоНивы» вследствие растущего спроса на продукцию группы, особенно в категории сыров, йогуртов и творожков.

Ассортимент продукции под брендом «ЭкоНива» на данный момент включает 80 товарных позиций. В феврале на международной выставке «Продэкспо-2023» группа представила три новинки в категории сыров: полутвёрдые Momente aus Schollbrunn и Momente aus Walldorf, а также твёрдый сыр Dürr Zeller. Их уже можно приобрести в собственных розничных магазинах «ЭкоНивы», в ближайшее время они станут доступны и в федеральных торговых сетях.

«ЭкоНива» расширяет каналы продаж готовой молочной продукции. За отчетный период открыты пять новых точек собственной розницы, начаты поставки в Узбекистан. Общее число торговых точек партнеров, в которых представлена продукция группы, на конец отчетного периода достигло 40 700.

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