Обзор новых катамаранов российской постройки «Котлин» и «Соммерс»

Уже в 2023 году облик пассажирского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте ожидают заметные изменения. На линию должны выйти свежепостроенные катамараны проекта 04580 «Котлин». Сейчас они строятся на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ГТЛК для одной из ведущих судоходных компаний в Северной столице — компании «Нева Тревел».

Уже завтра состоится торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана «Форт Кроншлот» проекта 04580 «Котлин» на СНСЗ. «Медиапалуба» опубликовала подробный обзор новых катамаранов, что строятся в России, который можно прочитать по ссылке.

© paluba.media

«КОТЛИН» ПРОЕКТА 04580

Катамараны, которые будут курсировать между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, по своей категории считаются закрытыми, двухкорпусными алюминиевыми судами с двухвальной дизельной установкой, закрытой надстройкой и рубкой в носовой части.

Они предназначены для скоростных перевозок по внутренним водным путям и прибрежным морским районам, к которым как раз относится участок Финского залива от Санкт-Петербурга до музейно-исторического парка «Остров фортов». Суда проекта 04580 адаптированы для работы в Северной столице с учетом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив.

Катамараны обязательно должны выйти в навигацию 2023 года на линию Санкт-Петербург — «Остров фортов». Передача первых катамаранов планируется в мае, за которой последует оформление всех документов и лицензий.

«СОММЕРС» ПРОЕКТА 04710

Контракт на строительство четырех катамаранов «Соммерс» проекта 04710 заключили 19 декабря 2022 года между судоходной компанией «Нева Тревел», СНСЗ и ГТЛК. Новые суда будут перевозить пассажиров в рамках существующего экскурсионного маршрута вокруг фортов Кронштадта от причала парка «Остров фортов». Кроме того, «Соммерсы» в теплое время года будут использоваться для сообщения с островными фортами «Кроншлот» и «Император Александр Первый», не имеющими сухопутной связи с Кронштадтом. Их к 2026 году откроют после реставрации и музеефикации.

© paluba.media

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ «СОММЕРСЫ» И «КОТЛИНЫ»?

Котлин — это большой остров в Финском заливе, Соммерс — чуть меньше. У катамаранов немного похожа общая геометрия, внешний стиль и обводы. Главное отличие: «Котлин» — скоростной и алюминиевый, «Соммерс» — экскурсионно-прогулочный, стальной".

Подробный обзор новых катамаранов, что строятся в России, можно прочитать по ссылке на сайте «Медиапалубы».